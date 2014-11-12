به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سعید خان احمدلو، با اشاره به برگزاری دومین جشنواره رسانه و مهندسی در قم اظهار داشت: این جشنواره برای نخستین بار در سال گذشته برگزار که با استقبال خوب اصحاب رسانه و مطبوعات استان قم روبه رو شد.
وی گفت: از زمان آغاز به کار سازمان نظام مهندسی ساختمان، 19 سال میگذرد که شناساندن نقش و جایگاه این سازمان به عنوان اصلیترین و مهمترین بازوی نظارت و اجرای ساخت و ساز در بین آحاد جامعه ضروری و مهم است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ابراز داشت: مطبوعات و رسانهها؛ نقش موثری در راستای آگاهی بخشی به جامعه در بخشها مختلف عهده دار هستند که مجموعه عملکرد آنان موجب برخورد آگاهانه جامعه با مسائل حوزههای مختلف بهویژه مسائل حوزه اجتماعی خواهد شد.
مهندس خان احمدلو، با اشاره به اهداف برگزاری دومین جشنواره رسانه و مهندسی ویژه خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاریهای استان قم عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، به مناسبت پنجم اسفندماه روز ملی مهندس و به منظور فرهنگسازی در راستای ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان، مشارکت رسانهها در شناساندن جایگاه نظام مهندسی ساختمان در امر ساخت و ساز و نیز فراهم کردن زمینه ارتباط بیشتر مهندسان به عنوان نخبگان جامعه با رسانهها از خبرنگاران، روزنامهنگاران، نویسندگان مطبوعات محلی، نمایندگی نشریات سراسری و همچنین نمایندگیهای خبرگزاریهای فعال استان قم برای شرکت در این جشنواره دعوت به عمل میآورد.
بخش های جشنواره رسانه و مهندسی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به جزئیات برگزاری این جشنواره افزود: این جشنواره رسانهای در سه بخش (گزارش)، (مصاحبه و خبر) و (بخش عکس) در محورهای مشخص شده برگزار و از نفرات برگزیده در همایش روز مهندس که در اسفند ماه سال جاری برگزار میشود تجلیل خواهد شد.
مهندس خان احمدلو، ادامه داد: بخش عکس با محوریت موضوعاتی همانند (نما و منظر شهری مطلوب شهر مقدس قم)، (بافت معماری جدید و قدیم؛ مناظر و چشماندازهای شهری قم) و نیز (جاذبههای مذهبی، فرهنگی وتاریخی شهر قم) به جشنواره امسال افزوده شده که حضور کلیه عکاسان و علاقمندان در این بخش آزاد است.
وی با بیان اینکه در جشنواره امسال بخش ویژهای برای حضور مهندسان نیز در نظر گرفته شده است افزود: بخش ویژه این جشنواره؛ تحت عنوان «مهندس نگاشت»، ویژه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خواهد بود که اعضای سازمان میتوانند یاداشتهای خود را در یکی از محورهای اعلامی فراخوان، حداکثر در سه برگ کاغذ A4 با سایز فونت 14 ارائه کنند.
مهلت ارسال آثار و جوایز جشنواره
وی مهلت ارائه آثار به جشنواره رسانه و مهندسی را پایان بهمن ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: در هر یک از سه رشته عنوان شده در همایش روز مهندس در اسفند ماه سال جاری، به اثر اول تندیس جشنواره، لوح افتخار ومبلغ 7میلیون ریال، اثر دوم تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 5 میلیون ریال و اثر سوم تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 4 میلیون ریال اهداء خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: در بخش ویژه جشنواره که ارائه یاداشت از سوی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در محورهای یاد شده خواهد بود، به 10 اثر برگزیده، علاوه بر لوح تقدیر هر کدام مبلغ 4 میلیون ریال اهدا خواهد شد.
مهندس خان احمدلو، همچنین ابراز داشت: علاقمندان به حضور در این جشنواره میتوانند جهت کسب اطلاع از محورهای جشنواره و همچنین دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به نشانی www.nezamqom.ir مراجعه کنند.