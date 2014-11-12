حجم صادرات غیر نفتی ایران در سال جاری به 23 میلیارد دلار رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسرو تاج ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور كه در سنندج برگزار مي شود، اظهار داشت: رشد در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیازمند تعامل با خارج است و هر زمانی که تعامل سازنده با دنیای خارج داشته ایم شاهد استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در کشور بوده ایم.

وی افزود: برای وسیع تر کردن بازار تولید و عرضه باید بسترهای تعامل و تبادلات را فراهم کنیم و این امر باعث ورود به عرصه رقابت در تجارت می شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدون و تجارت در امور تجارت و توسعه بازرگانی داخلی بیان کرد: باید با توسعه پیوندهای منطقه ای بتوانیم زمینه افزایش مصرف و تولید را برای کشور فراهم کنیم و این مساله یکی از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

خسرو تاج یادآور شد: باید با برنامه ریزی و تعامل مناسب با جهان زیر بنا را در حوزه تولید و به تبع آن تجارت تقویت کنیم.

وی ادامه داد: امروز تحلیل فضای رقابتی برای هر بحثی نیازمند شناسایی ظرفیت ها و نقاط ضعف و قوت ها است و باید همه مسوولان در سراسر استان ها بر ویژگی و مشخصات منطقه ای متمرکز شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدون و تجارت در امور تجارت و توسعه بازرگانی داخلی گفت: تحلیل فضای رقابتی باید با آگاهی و دقت کافی انجام شود و بخش بازرگانی امروز برای خروج از رکود و رونق اقتصادی نقش اساسی را ایفا می کند.

خسرو تاج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار شش ماهه تجارت در سال جاری اظهار داشت: در سال جاری حجم صادرات غیر نفتی ایران 23 میلیارد دلار بوده و در مقابل حجم واردات نیز 26 میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: این آمار نشان می دهد که صادارات غیر نفتی با واردات هماهنگ می شود و با این حساب به رشد متوازن خواهیم رسید.

قائم مقام وزیر صنعت، معدون و تجارت در امور تجارت و توسعه بازرگانی داخلی بیان کرد: بخش بازرگانی داخلی در راستای شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع تا کنون گام های مثبتی را برداشته است.

خسرو تاج یادآور شد: در بخش بازرگانی لازم است اهداف کلان و چشم اندازها مشخص شود و در بخش داخلی نیز باید با برنامه ریزی لازم گام برداریم با به نتیجه مطلوب برسیم.

وی ادامه داد: هدف گذاری کلی، تعریف چشم انداز، سیاست گذاری کلی و مشارکت تشکل ها بستر توسعه و پیشرفت را فراهم می کند و این یکی از اولویت های کاری سازمان است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدون و تجارت در امور تجارت و توسعه بازرگانی داخلی گفت: در بسیاری از کالاهای اساسی کنترل بازار و ذخیره سازی به خوبی انجام می شود و یکی از موضوعات اساسی انجام شده نیز تنظیم بازار کالاهای اساسی بود.

خسرو تاج اظهار داشت: همچنین سه میلیون واحد صنعتی در سطح کشور فعالیت دارد و حجم گسترده این واحدها باعث شده هزینه مبادله کالا در کشور بالا برود.

وی در ادامه سخنان خود به بحث قاچاق در کشور به ویژه استان های مرزی پرداخت و افزود: بالا بودن سود عوارض گمرکی، حجم بالای بیکاری در مناطق مرزی و شرایط نامناسب استان های مرزی از جمله عوامل اصلی و مهم تشدید قاچاق کالا به شمار می رود و این مهم نیازمند تدابیر اساسی است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدون و تجارت در امور تجارت و توسعه بازرگانی داخلی بیان کرد: آمار و گزارش هایی در زمینه دلایل قاچاق کالا از 18 استان کشور دریافت کرده ایم که عمده قاچاق ها مربوط به لوازم آرایشی، البسه و کفش، دخانیات، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی بوده و لازم است با ریشه یابی برای حل این معضل گام هایی اساسی برداشته شود.

خسرو تاج در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: پیش ‌بینی می شود در سال جاری صادرات 25 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: فاصله طبقاتی، بیکاری و سوء مدیریت از جمله چالش‌ های جهانی در حوزه توسعه متوازن به شمار می‌ آید که در سال 2015 مد نظر همه کشورهای جهان قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدون و تجارت در امور تجارت و توسعه بازرگانی داخلی گفت: بحث توسعه متوازن و بالفعل کردن ظرفیت مناطق مختلف و تحلیلی فضای رقابتی برای هر نوع فعالیت تجاری و صنعتی از جمله مباحثی است که در این وزارتخانه مدنظر قرار گرفته است.

خسرو تاج اظهار داشت: فعالیت ‌های مرتبط با محصولات کشاورزی اعم از زراعی،‌ دامی و شیلاتی در مجموعه جهاد کشاورزی سیاست گذاری نشده و باید برای اصلاح ساز و کارها در وزارت جهاد کشاورزی اقدام شود اما چون این وزارتخانه در استان‌ ها نتوانسته این ظرفیت را ایجاد کند برای اصلاح امور این وزارتخانه را کمک می کنیم.