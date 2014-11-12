باشگاه پرسپولیس 100 میلیون جریمه شد/ محرومیت مربیان سپاهان و گسترش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در جریان دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و صنعتی خوزستان در هفته سیزدهم لیگ برتر، از سوی هوشنگ لوینیان، مربی تیم استقلال خوزستان تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داور و ورود به زمین بازی صورت گرفت. وی طبق بند 2 ماده 67 آئین‌نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه نقدی برای مربی تیم گسترش فولاد تبریز

دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و پدیده مشهد از سری رقابتهای جام حذفی کشور روز چهارم آبانماه برگزار شد و از سوی ستار نوبری، مربی تیم گسترش فولاد تبریز تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داور که منجر به اخراجش شد، صورت گرفت. وی طبق بند 2 ماده 67 از همراهی تیم مربوطه به مدت یک جلسه محروم شد.

همچنین نوبری به دلیل تخلفش باید 3 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

جریمه 100 میلیون ریالی برای پرسپولیس

دیدار دو تیم پیکان تهران و پرسپولیس تهران از هفته سیزدهم در حالی برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر فحاشی به بازیکنان تیم مقابل صورت گرفت. بر همین اساس باشگاه پرسپولیس طبق بند 3 ماده 79 به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.