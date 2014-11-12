اشتاین مایر راهی مسکو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان در نظر دارد در جریان سفر هفته آتی خود به روسیه در دیدار با "سرگئی لاوروف" همتای روسی خود به بررسی اوضاع اوکراین بپردازد.

براساس گزارش های رسیده اشتاین مایر پیش از سفر به مسکو، برای مذاکره با مقامات کی‌یف عازم اوکراین شود. هدف اصلی از سفر به کی‌یف و مسکو بررسی و تبادل نظر در خصوص اوضاع کنونی در مناطق شرقی اوکراین و افزایش تنش‌ها در این رابطه اعلام شده است.

اشتاین مایر در اوایل هفته جاری در جریان سفر خود به آستانه، پایتخت قرقیزستان، اعلام کرده بود که وخامت اوضاع در شرق اوکراین به مراتب جدی‌تر از قبل شده و این مسئله موجب نگرانی شدید مقامات اروپایی شده است. وزیر خارجه آلمان از همه طرفین درگیر در مناقشه اوکراین خواست تا توافقات مینسک در خصوص برقراری آتش‌بس را اجرا کرده و به کاهش وخامت اوضاع در منطقه کمک کنند.