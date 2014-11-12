پدیده وارونگی دما در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در قم/ کاهش دمای هوا

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی سه روز آینده هوای قم صاف و آفتابی همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

وی گفت: از جمعه شاهد افزایش ابر در استان قم خواهیم بود و از روز شنبه با توجه به ابری شدن هوا کمی خنک‌تر می‌شود.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم عنوان کرد: حداقل دمای امروز منهای ۲ و حداکثر دما ۱۸ درجه، پنجشنبه حداقل دما منهای یک و حداکثر دما نیز ۱۷ درجه و جمعه حداقل دما منهای یک و حداکثر دما نیز ۱۶ درجه خواهد بود.

وی بیان کرد: سرعت وزش باد طی سه روز آینده بین ۱۸ تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و سمت وزش باد غربی است.

قاضی گفت: امروز و فردا شاهد وارونگی دما در استان قم خواهیم بود اما از روز شنبه وارونگی دما وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: اکنون در شرایط ناسالم قرار داریم و خوشبختانه به شرایط هشدار نرسیده ایم.

رئیس مرکز تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: دمای هوا طی سه روز آینده رو به کاهش است.

وی در خصوص میزان بارندگی مهرماه نیز افزود: در مهرماه میزان بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت مناسب بوده است.