افزایش حجم کاری پرستاران با اجرای طرح تحول سلامت/ وضعیت مهاجرت پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در نشست خبری که در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد درباره ساعات کاری پرستاران با اجرای طرح تحول نظام سلامت، گفت: با اجرای این طرح به ساعت کاری پرستاران اضافه نشده بلکه حجم کاری آنها افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه با اجرای تعرفه‌ها پرستاران راغب‌تر و با انگیزه‌تر فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: گروهی را سراغ ندارم که مانند پرستاری خدمات‌شان را تهیه کرده باشند و لیست کنترل‌ها و شیوه ارائه آن نیز تعریف شده باشد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه بیشتر پرستاران به دنبال اجرای عدالت هستند نه مساوات، درباره مهاجرت پرستاران به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و مباحثی نظیر مباحث مالی، خاطرنشان کرد: من به این موضوع این طور نگاه می‌کنم که بسیاری از کشورها متقاضی نیروی پرستار از ایران هستند. کشورهای همسایه، کشورهای آفریقایی، هند و ... از جمله کشورهایی هستند که به دنبال پرستاران ایرانی هستند.

میرزابیگی با اشاره به آموزش پرستاری در 175 دانشکده پرستاری خاطرنشان کرد: یکی از دلایل گرایش به سمت پرستاران ایرانی آموزش‌های خوبی است که در این دانشکده‌ها به آنها ارائه می‌شود.

وی علت دیگر رغبت برای استفاده از پرستاران ایرانی را بهره‌مندی بیشتر پرستاران ایرانی از فضای معنوی و اخلاقی برشمرد و گفت: بحث ناعادلانه بودن دستمزدها، کمبود نیروی پرستار و مسائل این چنینی مربوط به اکنون نیست. این‌ها ضعف‌های مزمنی است که از گذشته وجود داشته و الان خودش را نشان داده است. مهاجرت پرستاران از سال‌های قبل نیز بوده و در حال حاضر تعداد آن افزایش داشته است.

میرزابیگی از افزایش ناچیز مهاجرت پرستاران نسبت به سال‌های قبل خبر داد و گفت: سالانه حدود 600 تا 1000 پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند و البته آمارهای ما براساس شماره‌ نظام پرستاری است که در تمام کشورهای جهان اعتبار دارد.

وی با اشاره به موقت بودن ویزای کار در کشورهای خارجی خاطرنشان کرد: این را هم بگویم که بخش اعظمی از این افراد که مهاجرت می‌کنند بعد از حدود سه سال به کشور باز می‌گردند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه دنیا استقبال شدیدی از پرستاری ایرانی دارد، افزود: البته با توجه به اینکه فعلا کمبود پرستار داریم مایل نیستیم که مباحث مربوط به مهاجرت پرستاران را مطرح کنیم. اما به طور کلی باید از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کنیم، چرا که مهاجرت پرستاران قابلیت ارزآوری و ... دارد.

وی با اشاره به فعالیت 140 هزار پرستار خاطرنشان کرد: علاوه بر این تعداد حدود 50 هزار دانشجو نیز مشغول تحصیل در دانشکده‌های پرستاری هستند.

میرزابیگی درباره استخدام پرستاران خاطرنشان کرد: فعلا استخدامی به معنای استخدام دولتی در کار نیست و سازمان مدیریت به دلایلی با این موضوع مخالف است. اما در جلساتی که وزیر بهداشت با رییس جمهور و دیگر مسئولان داشته است، تصمیم بر این شده تا نیروی پرستاری از طریق شرکت‌ها و غیره به کار گرفته شوند. جهت جذب نیروهای شرکتی نیز بودجه مناسبی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از افتتاح یک مرکز تحقیقاتی در حوزه پرستاری خبر داد و گفت: امروز این مرکز با حضور مسئول پرستاری سازمان بهداشت جهانی و منطقه امرو به عنوان اولین مرکز ایران و سومین مرکز خاورمیانه افتتاح شد.