باید فرهنگ و حمایت را برای تداوم کسب و کارهای خانگی در اولویت قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم معمار مقدم ظهر امروز در در همایش نقش کسب و کار خانگی در افزایش سطح درآمد خانوار و توسعه اقتصادی، اظهار داشت: حمایت از مشاغل خانگی را میتوان با ایجاد تشکل های خوشه ای و پشتیبان از این مشاغل انجام داد.

وی بیان داشت: طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در اداره کل کار و رفاه امور اجتماعی استان اصفهان تهیه شده است که در این طرح دو هدف را پیگیری کردیم.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۴۰ رشته فعالیت صنایع دستی، کشاورزی، صنعت و فنی و حرفه ای و تجارت برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مثلا بازاریابی الکترونیکی یا حسابداری، نقشه کشی ساختمان، تولید و بسته بندی زعفران از مشاغلی است که می توان در خانه انجام داد.

معمار مقدم با بیان اینکه برای متقاضیان مشاغل خانگی تسهیلات بانکی مناسبی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: فعالان حوزه مشاغل خانگی باید از طریق دستگاه های مربوطه تقاضای خود را برای دریافت این تسهیلات ارائه دهند.

وی اضافه کرد: اداره کل کار و رفاه اجتماعی به دنبال پرداخت یارانه برای دریافت کنندگان تسهیلات است.

معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان اظهار کرد: بازارچه های مشاغل خانگی در شهر اصفهان به صورت موقت برپا می شده اما به دنبال برپایی دائمی آنها برای عرضه تولیدات خانگی هستیم.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز به دنبال بیمه کردن مشاغل خانگی است تا توسعه این نوع مشاغل تحقق یابد.

معمار مقدم گفت: دبیرخانه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هدف از اجرای این طرح ساماندهی مشاغل خانگی و حمایت از آنهاست.

وی ادامه داد: برای ساماندهی این مشاغل مجوزهایی به صورت انفرادی و خوشه ای صادر می شود تا بتوانند از خدمات بیشتری استفاده کنند.

معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان یکی از اهداف کشورهای توسعه یافته برای توسعه مشاغل خانگی را توازن میان مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضای خانوار بیان کرد و افزود: هدف دیگر آنها کاهش هزینه تولید و خدمات است.

وی اضافه کرد: تداوم مشاعل خانگی نیازمند ایجاد تشکل های خوشه ای و پشتیبان است.

معمار مقدم گفت: یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید در حوزه اشتغال، توسعه کسب و کار خانگی است و در کنار مشاغل مربوط به صنایع دستی و میراثی باید به دنبال مشاغل جدید فن آور بود که در بستر خانه انجام می شود.

وی از جمله مهمترین مزیت های مشاغل خانگی را سرمایه کم، پاره وقت بودن، هزینه پایین کارگری، نبود مسائل مربوط به حمل و نقل و عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی بیان کرد.