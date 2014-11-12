مدیریت شهری در مشهد باید به مدیریت دینی و اسلامی برسد/ وجود الگوها و راهبردهای مدیریتی در بطن اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علم‌الهدی ظهر چهارشنبه در همایش ملی "برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تاكید بر مولفه های اسلامی" كه در دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار كرد: این یک همایش تخصصی است كه افراد و صاحب نظران به ارائه مقالات و نظرات خود پیرامون مسائل مدیریت شهری می پردازند اما آنچه كه اهمیت دارد شناسایی راهبردها در امر مدیریت شهری است كه باید قبل از مراجعه به حوزه تخصصی و اجرای عملیاتی به آن پرداخته شود.

وی افزود: چنانچه بخواهیم از كارشناسی عملیاتی به منظور مشخص شدن راهبردهای مدیریتی در عرصه شهری استفاده كنیم نیازمند پیوند دادن تخصص های مختلف با رویكردهای متفاوت هستیم كه در همین راستا بتوانیم نتیجه گیری جامع و كاربردی در زمینه های متعدد و متنوع برنامه ریزی مدیریت شهری به دست آوریم.

امام جمعه مشهد تصریح كرد: آنچه مهم است جریان الگوهای راهبردی است كه در جهت تعیین آن باید از کارشناسی‌های مرتبط استفاده کرد اما آنچه در رأس الگو برای راهبرد برنامه‌ریزی شهری مشهد مهم است، شناخت مبانی دینی و ارزش‌ها و الگوهای اسلامی است.

در نظام اسلامی مبنای مدیریت؛ اسلامی باشد

عضو مجلس خبرگان رهبری در ارتباط با نحوه پیوند دادن مسائل زندگی شهری مردم با الگوها و مولفه های اسلامی بیان كرد: در راستای این امر ما می توانیم از دو رویكرد اصلی استفاده كنیم، ابتدا مولفه‌های دینی را شناسایی كرده تا جریان‌های متخصص براساس این مولفه‌ها برنامه‌سازی و الگوهای خود را معین کنند؛ دوم اینکه از اندیشه‌های گوناگون متخصصان استفاده کنیم و الگوی جامع از دیدگاه‌های متعدد به وجود آوریم و ابعاد آن را با ارزش‌های دینی تطبیق دهیم.

امام جمعه مشهد ادامه داد: خوشبختانه ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که نظام اسلامی حاکمیت دارد و خداوند برای همه ابعاد زندگی مردم برنامه، قانون، حکم و ارزش دارد،. در نظام اسلامی که اصل بر حاکمیت الله است هر نوع مدیریتی باید بر مبنای مدیریت اسلامی شکل بگیرد.

وی افزود: مدیریت و الگوهای عملیاتی مدیریت شهری باید دقیقا براساس قرآن و احادیث دینی صورت بگیرد.

امام جمعه مشهد در ارتباط با رابطه علم و دین گفت: علم نقطه مقابل دین نیست بلکه با آن آمیخته است، اسلام راهبرد می‌دهد و تخصص‌ها در راهبرد اسلام به کار برده می شود .

اسلام در خصوص هنجارها ورود پیدا می کند

آیت الله علم الهدی افزود: شهر به عنوان یک ظرف در جامعه دینی باید دیده شود، اسلام در مسائلی که در حوزه هنجارهاست حرف دارد، آنجا که هنجار با زندگی مردم برخورد نداشته باشد آن جا تخصص ورود می‌کند و تاکید بر اصول کارشناسی نمایان می‌شود.

وی با اشاره به اینكه مدیریت شهری در جامعه اسلامی، ‌مدیریت مركز همزیستی مسلمان ها بر اساس اسلام است، افزود: باتوجه به اینكه مسائل مدیریت شهری با زندگی مردم در عرصه عمومی ارتباط دارد و باید هنجارها و ارزش های اسلامی در آن رعایت شود لذا ما باید ارزش ها و هنجارهای اسلامی را در نحوه تدوین راهبردها و الگوسازی های عملیاتی مدیریت شهری مورد توجه قرار دهیم.

اسلامیزه کردن الگو و راهبرد اشتباه است

خطیب جمعه مشهد تصریح کرد: ما در بحث مدیریت و برنامه ریزی شهری نباید به اسلامیزه كردن الگوها و راهبردهای مدیریتی بپردازیم چرا كه این بدان معنا است که ما الگوها را از خارج اصول اسلامی بدست آوریم و بعد آنها را با مولفه های اسلامی تطبیق بدهیم. بلكه تمامی این الگوها و راهبردهای مدیریتی در بطن اسلام وجود دارد و ما می توانیم آنها را از منابع اصیل اسلامی استخراج كرده و در اصول مدیریتی خود پیاده كنیم.

امام جمعه مشهد در ارتباط با دیدگاه اسلام و دیدگاه های تخصصی در امر مدیریت و برنامه ریزی شهری عنوان كرد: اینكه بعضی ها می گویند مسائل مدیریتی و شهری در اسلام به یك معنا است و در حوزه تخصصی خود به یك معنای دیگری به كار می رود كاملا اشتباه است و این دو هیچ ضدیتی با هم ندارند بلكه در راستای هم و مكمل می باشند.

وی گفت: اسلام در ارتباط با مسائل شهری و مدیریتی حساس است و آن دسته از مسائل شهری كه به هنجارهای دینی و ارزشی برخورد داشته باشد را مورد توجه قرار می دهد و برای آنها قانون و مقررات خاصی را در نظر گرفته به طور مثال در امر ساختمان سازی اینكه از چه مواد اولیه ای استفاده شود به اسلام ارتباطی پیدا نمی كند اما اینكه در یك منطقه مسكونی بخواهیم برج تجاری بسازیم به علت اشرافیت و مزاحمت برای مردم، اسلام برخورد جدی انجام می دهد.

آیت الله علم الهدی افزود: در مدیریت شهری اسلام تاكید ویژه ای بر مسئله عفت، تعاون، ‌آرامش و امنیت مردم دارد و آن را به عنوان اصل قاطع هنجاری مطرح می كند، این اصول باید سرلوحه كار ما در مدیریت و برنامه ریزی شهری قرار بگیرد لذا ما در مدیریت شهر اسلامی باید آنها را مدنظر قرار بدهیم.