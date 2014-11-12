به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی قبل از ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه کار گروه اختصاصی اشتغال که با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: موضوع اشتغال در استان قم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید توجه و وقت بیشتری به این موضوع اختصاص داده شود.

وی گفت: مدیران استانی و مدیران بانک‌ها باید به این امر توجه داشته باشند و نسبت به ظرفیت‌های استانی که برای ایجاد اشتغال در استان وجود دارد توجه داشته باشند.

معاون استاندار قم با بیان اینکه راه رشد اقتصادی ورود بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمک زیادی به تحقق اقتصاد مقاومتی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قم از ظرفیت سرمایه گذاری خوبی برخوردار است، گفت: قم با توجه به زائرپذیری که دارد از لحاظ خدمات به زائرین و هتل دچار کمبود است و نیاز به سرمایه گذاری در این مسیر دارد.

حجت الاسلام بنایی تصریح کرد: اگر کسی در قم به عنوان سرمایه‌گذار وارد شد باید همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا آن سرمایه گذار از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار شود.

وی در مورد فعالیت اقتصادی در منطقه سلفچگان نیز عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در این منطقه صد درصد جواب می‌دهد و می‌تواند قم را به عنوان قطب اقتصادی در کشور مطرح کند.