وزیر صنعت، معدن و تجارت از پتروشیمی کردستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه و در جريان بازديد وزير صنعت، معدن و تجارت كشور از پتروشيمي كردستان، مدیرعامل اين شركت اظهار داشت: این پروژه با پیشرفت 83 درصدی در سال 94 به بهره برداری می رسد.

فریدون خالد زاده افزود: روند احداث و تجهيز این پروژه پس از وقفه ای شش ساله از سال 90 از سر گرفته شد و اکنون با 83 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است.

وی بیان کرد: پروژه پتروشیمی در زمینی به مساحت 130 هکتار در دست احداث است و میزان اعتبار ارزی آن 247 میلیون یورو و اعتباری ریالی آن نیز دو هزار و 30 میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی کردستان یادآور شد: با بهره بردازی از این پروژه سالانه 300 هزار پلی اتیلین سبک تولید می شود.

خالد زاده ادامه داد: تعداد شاغلین در این شرکت هزار و 600 نفر است و74 درصد از این نیروها بومی استان کردستان و 26 درصد نیروهای غیربومی هستند که در بخش نصب مشغول فعالیت هستند.

وی گفت: بیش از 50 درصد تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی این شرکت ساخت داخل است و از قطعات و مواد چینی و هندی نیز استفاده نشده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت كشور همچنين قرار است كه امروز در برنامه هاي ديگري در سنندج شركت كند.