هوای تهران سالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه­های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمام آلاینده ها نسبت به روز گذشته درهمین ساعت افزوده شده است. به این ترتیب میانگین غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از ایستگاههای دروس، شادآباد، پارک رازی، پارک سلامت و سوهانک به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

به گفته وی، ایستگاههای شهر ری، پارک قائم و فرمانداری شهرری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون در شرایط ناسالم قرار دارند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط غبار محلی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

حسینی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.