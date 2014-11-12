استهلاک کسر اوراق بهادار، هزینه قابل قبول مالیاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، تأیید سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر اقتصاد، استهلاک کسر اوراق بهادار، درخصوص اوراق بهاداری که به کسر در بازار سرمایه منتشر می شوند نیز جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته شـد تا به این ترتیب، یکی از شرایط لازم برای تنوع بخشی به بازار اوراق بهادار و تقویت نقش این بازار در تأمین مالی، فراهـم شود.

هزینه مالی یا سود تخصیصی اوراق بهاداری که به کسر در بازار سرمایه منتشر می شود، از مجموع سود علی الحساب نقدی و استهلاک کسر اوراق تشکیل شده است که براساس قانون، سود علی الحساب نقدی، تا پیش از این نیز جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شد، اما درخصوص استهلاک کسر اوراق ابهام وجود داشت که با تصمیم اخیر، ابهام مذکور برطرف و استهلاک کسر اوراق نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شد، بنابراین از این پس مجموع هزینه مالی اوراق بهاداری که به کسر در بازار سرمایه، منتشر و معامله می شوند، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

بر اساس این تصمیم که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، تأئید سازمان امور مالیاتی و با موافقت وزیر اقتصاد صورت گرفت، با توجه به اینکه در زمان انتشار اوراق بهادار به کسر، مبلغی کمتر از ارزش اسمی از سرمایه گذاران دریافت می شود و در سررسید، کل ارزش اسمی به سرمایه گذار مسترد می گردد، مابه التفاوت مبلغ مذکور در چارچوب استانداردهای حسابرسی به عنوان هزینه مالی (سود تخصیص یافته اوراق بهادار) محسوب خواهد شد.

بر این اساس، سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، درنظر گرفتن استهلاک کسر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را تأئید کرد که این موضوع، پس از موافقت وزیر اقتصاد، برای اجرا به این سازمان ابلاغ شده است.

با این تصمیم، زمینه برای گسترش انتشار و معامله اوراق بهادار به کسر در بازار سرمایه در راستای تقویت بازار اولیه و ثانویه در بورس و نیز افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی، ازطریق تنوع بخشی به ابزارهای قابل انتشار در این بازار فراهم شد.