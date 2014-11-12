حسام عقبائی با حضور در غرفه مهر، در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره مهم ترین دلایل تشدید رکود در بازار مسکن کشور و به ویژه کلانشهر ها گفت: افزایش تورم به بیش از 45 درصد و سونامی غیرقابل تصور قیمت مسکن در سه ماهه پایانی سال 91 که حتی منجر به افزایش 300 درصدی معاملات شد یکی از مهمترین دلایل رکود فعلی حاکم بر بازار مسکن کشور است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام اینکه در طول دو سال پایانی دولت گذشته یک سونامی قیمت در بازار خرید و فروش مسکن به وقوع پیوست تصریح کرد: اما هم اکنون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم همه مردم شاهد کاهش یک رکود در معاملات بازار مسکن هستیم به طوری که این رکود در طول یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در شرایط فعلی نشانه هایی از بازگشت رونق به بازار و معاملات مسکن به چشم می خورد بیان کرد: با کاهش تدریجی نرخ تورم در کشور و تعریف طرح هایی برای افزایش ارائه تسهیلات به مردم پیش بینی می شود تا پایان سال جاری رونق نسبی به بازار معاملات مسکن بازگردد.

عقبائی همچنین از رشد 40 درصدی معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه سال جاری به عنوان یک چشم انداز مثبت به بازار مسکن یاد کرد و افزود: از سوی دیگر پیش بینی می شود در صورت توافق ایران با کشورهای 1+5 شاهد بازگشت رونق به بازار مسکن کشور باشیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه قطعا قیمت مسکن تا اواخر سال جاری و اوایل سال آینده با یک سونامی و یا یک افزایش شدید قیمت ها روبرو نخواهد داشت تبیین کرد: براین اساس سونامی قیمت در بازار مسکن منتفی به نظر می رسد.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر افزایش وام مسکن و تاثیر آن بر کاهش آثار رکود در بازار معاملات مسکن بیان کرد: این افزایش نرخ تسهیلات در شهرهای کوچک تاثیرگذارتر است اما در شهرهای بزرگی همچون تهران که متوسط ارزش هر متر مکعب آپارتمان حدود چهار میلیون تومان است تاثیر زیادی ندارد.

وی با اعلام اینکه باید شرایطی فراهم شود که 70 تا 80 درصد ارزش مسکن از طریق تسهیلات بانکی در اختیار مردم قرار گیرد تاکید کرد: متاسفانه یکی از مشکلات فعلی بازار مسکن کشور به ویژه در حوزه ساخت و ساز ورود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که منجر به سوداگری هایی در این بازار استراتژیک خواهد شد.

عقبائی با بیان اینکه بانک ها سود 20 درصدی به سپرده های مردم می دهند و این پول را به جای تزریق به اقتصاد و تولید صرف ساخت و ساز ساختمان و انبوه سازی می کنند خاطرنشان کرد: از سوی دیگر همین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حتی به سودهای 150 و 200 درصدی هم قانع نیستند که این می تواند در بلند مدت تبعاتی برای بازار مسکن کشور به همراه داشته باشد.