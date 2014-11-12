شطرنج همدان به شوک نیاز دارد/ هیئت های ورزشی بودجه تعریف شده ای ندارند

احمد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به وضعیت شطرنج همدان اظهار داشت: چندی قبل در مسابقاتی شطرنج بازان استان همدان به گیلان اعزام شدند و در این رقابت ها در جایگاه شانزدهم کشور قرار گرفتند.

وی افزود: همدانی که روزی عنوان قهرمانی نوجوانان کشور را در کارنامه خود داشته چه بلایی بر آن آمده است که در این جایگاه قرار گرفته ایم؟

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با بیان اینکه از همین رو به دنبال مربی توانمند هستیم،گفت: شطرنج همدان نیازمند شوک است تا بتواند از این جایگاه خارج شود.

بابایی عنوان کرد: به فکر استفاده از مربیان برتر کشور هستیم تا از برترین و مطرح ترین مربیان شطرنج کشور استفاده و آنها را به استان همدان بیاوریم تا شطرنج بازان همدانی را آموزش دهند.

وی با بیان اینکه احترام ویژه ای برای مربیان استان همدان قائل هستم، بیان کرد: بعد از کش و قوس های فراوان و رایزنی ها موفق شدیم تا با احسان قائم مقامی به توافق برسیم و وی به همدان دعوت شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان افزود: احسان قائم مقامی استاد بزرگ بین المللی شطرنج کشور بیش از ۱۰ بار عنوان قهرمانی کشور و شش بار حضور در المپیادها را در کارنامه دارد و فرد صاحب نامی در این رشته است.

وی عنوان کرد: همدان مربیان بسیار خوبی با مدرک درجه یک دارد اما شطرنج استان نیازمند این شوک بود چراکه شاید حرف مربیان همدان برای شطرنج بازان استان عادی شده و به حرف آنها گوش نمی دهند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به آغاز کلاس قائم مقامی بیان کرد: این کلاس آموزشی امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۸ تا ۱۹ به صورت جلسه توجیهی عمومی برگزار می شود و سپس بالافاصله شطرنج بازان تعیین سطح می شوند و کلاس ها تشکیل می شود.

بابایی افزود: در صورت استقبال خانواده ها این استاد بزرگ شطرنج کشورمان برای روز پنجشنبه نیز در همدان خواهند بود تا دو کلاس نیز در این روز برگزار شود.

وی با بیان اینکه به دنبال بستن قرارداد یک ساله و یا حداقل شش ماهه با این مربی هستیم بیان کرد: هیئت ها بودجه تعریف شده ای ندارند و اگر پولی به فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان ها بدهند به هیئت ها تزریق می کنند و اگر ما بخواهیم چشم انتظار این پول باشیم باید درب هیئت را ببندیم.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: از همین رو هیئت ها خودگردان هستند و باید با کمک خانواده ها و اسپانسرهای احتمالی هیئت را اداره کنیم و اگر به دنبال پیشرفت شطرنج استان هستیم و می خواهیم با مربیان بزرگ قرارداد ببندیم باید خانواده ها ما را کمک کنند تا این امر محقق شود.