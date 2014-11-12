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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

اخبار امنیتی یمن/

کشته شدن ده ها حوثی در انفجار/هلاکت 7 عضو القاعده در شبوه

کشته شدن ده ها حوثی در انفجار/هلاکت 7 عضو القاعده در شبوه

کشته شدن ده ها حوثی در وقوع یک انفجار و هلاکت 7 عضو القاعده در استان شبوه از جمله خبرهای امنیتی یمن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، منزل یکی از رهبران حوثی در یمن هدف انفجار قرار گرفت. بر اثر این انفجار ده ها نفر از حوثی ها به هلاکت رسیدند. هنگام وقوع انفجار شمار زیادی از طرفداران حوثی ها در محل حادثه حضور داشتند.

همچنین در درگیری نیروهای امنیتی با حوثی ها در فرودگاه صنعاء 4 نفر کشته شدند. دو نفر از کشته شده ها حوثی و دو تن دیگر نیروهای امنیتی هستند.

از سوی دیگر 7 نفر از عناصر القاعده امروز در شهرک "عزان" در استان شبوه به هلاکت رسیدند. این افراد در حمله هوایی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند.

کد مطلب 2419954

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