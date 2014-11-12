کشته شدن ده ها حوثی در انفجار/هلاکت 7 عضو القاعده در شبوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، منزل یکی از رهبران حوثی در یمن هدف انفجار قرار گرفت. بر اثر این انفجار ده ها نفر از حوثی ها به هلاکت رسیدند. هنگام وقوع انفجار شمار زیادی از طرفداران حوثی ها در محل حادثه حضور داشتند.

همچنین در درگیری نیروهای امنیتی با حوثی ها در فرودگاه صنعاء 4 نفر کشته شدند. دو نفر از کشته شده ها حوثی و دو تن دیگر نیروهای امنیتی هستند.

از سوی دیگر 7 نفر از عناصر القاعده امروز در شهرک "عزان" در استان شبوه به هلاکت رسیدند. این افراد در حمله هوایی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند.