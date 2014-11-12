مساعدت های وزارت نیرو در زمینه تامین حقابه گاوخونی/ روزهای پاک اصفهان از تهران نیز کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی پیش ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: سازمان محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند در راستای حفظ و اجرای برنامه هایی حفاظتی از طبیعت پیرامون، زیستگاه ها و به طور کلی محیط زیست تاثیرگذار باشد چرا که یک سازمان نظارتی محسوب می شود.

وی افزود: این سازمان برای انجام صحیح وظایف خود نیازمند آشنایی صحیح متولیان مربوطه با امور زیست محیطی و همیاری بیشتر آنهاست ضمن اینکه فرنگ سازی جامعه نیز در راستای کمک های مردمی به حفظ محیط زیست ضروری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به خشکی تالاب گاو‌خونی بیان داشت: در استان اصفهان یک میلیون هکتار کانون‌های فرسایش بادی وجود دارد که یک پنجم این کانون‌ها در شرق اصفهان است.

وی با بیان اینکه این موضوع سبب تشدید بیابان‌زائی در استان شده است، ادامه داد: خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و همچنین زیر کشت نرفتن زمین‌های کشاورزی سبب توسعه بیابان در شرق اصفهان و کانون بحران فرسایش بادی در تالاب گاوخونی شده است.

ظهرابی با تاکید بر توجه و همکاری مسئولان به احیای گاوخونی یه عنوان یکی از مهم تری تالاب های ایران ابراز داشت: اگر برای احیای تالاب گاوخونی چاره‌اندیشی نشود این بحران تمدن ایران را در فلات مرکزی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تاثیر فرونشست سفره های آب زیرزمینی در بیابان زایی

وی با اشاره به فرونشست سفره‌های آب زیرزمینی و تاثیر ان در بیابان زایی تاکید کرد: در برنامه جامع کنترل کیفیت هوای اصفهان تشکیل کمیته‌ای برای مقابله با بحث گرد و غبار تشکیل شده است که پیشگیری از بیابان‌زائی، احیای بیابان‌ها و واجد پوشش کردن این بیابان‌ها را مدنظر دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در ادامه با اشاره به بحران کم ابی در اصفهان گفت: با مشارکت دستگاه‌های مرتبط با حوزه زاینده ‌رود جلساتی پیرامون مدیریت مصرف و کاهش مصرف تشکیل شده است و مدیریت واحد در حوضه آبریز زاینده ‌رود موضوعی است که بارها توسط نمایندگان اصفهان و مسئولان ذی ربط استان به عنوان چاره اساسی رفع این مشکل مورد تاکید قرار گرفته است.

احیای کوسیستم گاوخونی نیازمند یک برنامه‌ دقیق و مدیریت کافی است

وی با تاکید بر لزوم احیای تالاب گاوخونی تصریح کرد: احیای کوسیستم گاوخونی نیازمند یک برنامه‌ دقیق و مدیریت کافی است و بر این اساس قرار است میزان حق‌‌آبه‌های زاینده روز از سراب تا تالاب گاوخونی تعین شود و وزارت نیرو در حال پذیرش حق آب تالاب بین‌المللی گاوخونی است.

ظهرابی در ادامه با اشاره به مسئله آلودگی هوای اصفهان به ویژه در ماه های اولیه سرد سال ابراز داشت: ۱۰ هزار واحد صنعتی در اصفهان فعالیت می کنند و این موضوع باعث شده اصفهان از جمله آلوده ترین شهرهای کشور قرار بگیرد.

وی ادامه داد: تعداد روزهای پاک اصفهان از تهران کمتر است و این مطلب نشان می دهد که حداقل آلودگی‌هایی که در اصفهان تولید می‌شود از سایر شهرهای کشور بیشتر است.

این مقام مسئول ابراز داشت: البته برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان تاثیر بسیار خوبی در کنترل آلودگی داشته است به گونه ای که تعداد روزهای ناسالم اصفهان در ۵۰ روز گذشته تنها یک روز بوده است در حالی که در سال ۹۲، تعداد این روزها به ۱۴ روز می‌رسید.

وی اضافه کرد: تعداد روزهای ناسالم نسبت به سال گذشته، ۱۰ روز تقلیل یافته و ۷۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: همچنین تعداد روزهای سالم امسال نسبت به سال گذشته از از ۳۶ روز به ۴۴ روز افزایش یافته و تعداد روزهای پاک نیز در همین مدت از ۱۹۶ به ۲۲۶ روز رسیده است.

وی با بیان اینکه روزهای بسیار ناسالم در سال ۹۲ دو روز بوده است اما امسال روز بسیار ناسالم نداشتیم، افزود: پلمب دستگاه های مازوت سوز نیروگاه و توزیع ۲.۵ میلیون تن بنزین یورو ۴ در اصفهان در بهبود کیفیت هوای اصفهان بسیار تاثیرگذر بوده است.

۲۲۹ واحد صنعتی و تولیدی آلاینده اخطار گرفتند

ظهرابی با اشاره به اینکه ۲۴ جایگاه توزیع بنزین یورور ۴ در اصفهان وجود دارد، ابراز داشت: نظارت بر کیفیت این بنزین بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست بوده که هر ۳ ماه یکبار کیفیت آن سنجش می شود.

وی با اشاره به برخورد سازمان محیط زیست با واحدهای آلاینده افزود: یکی از اقدامات سازمان محیط زیست برخورد با واحدهای صنعتی آلاینده است که در سال جاری یک هزار و ۱۹۳ واحدهای صنعتی و تولیدی مورد پایش قرار گرفتند که از این میان ۲۲۹ مورد اخطار زیست محیطی گرفته و ۱۰۰ مورد نیز به مراجع قضائی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به دیگر اقدامات در راستای کاهش آلودگی هوای اصفهان ابراز داشت: گوگرد‌زدائی در بخش گازوئیل انجام شده که در کیفیت هوای اصفهان اثر مثبتی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در بحث حمل و نقل شهری نیز اقدامات خوبی در زمینه کنترل ناوگان حمل و نقل شهری، تاکسی‌های فرسوده و نصب دوربین‌های نظارت تصویری انجام و پایش خودروها در روزهای آلوده در دستور کار قرار گرفته است.

۲۰۰ اتوبوس فرسوده از رده خارج شده است

ظهرابی با توجه به آلودگی ناوگان اتوبوسرانی اصفهان نیز گفت: بخش زیادی از این آلود گی به دلیل فرسوده بودن اتوبوس هاست و بر این اساس در سال جدید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده از رده خارج و اتوبوس جدید جایگزین شود.

وی افزود: اکنون ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد سیستم حمل و نقل شهری شده است و بدین ترتیب با راه‌اندازی قطار شهری، فشار از ناوگان حمل و نقل شهری برداشته می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: عملیات ثبت‌نام برای تعویض تاکسی‌های فرسوده در حال انجام است که با توجه به شرایط دولت در چهارسال اخیر برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی و مشکلات این حوزه، امید داریم امسال شرایط بهتر شود.

ظهرابی با اشاره به اینکه در بخش حفاظت از عرصه‌های طبیعی محیط زیست، ۷۰ درصد از منابع انسانی سازمان صرف حفاظت از تنوع زیستی در اصفهان می‌شوند، گفت: به دنبال ارتقای ظرفیت اکوتوریست در اصفهان هستیم و برنامه‌ جامع و تفضیلی مدیریت منطقه پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، کلاه قاضی و موته در دست تدوین است.