به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمشیدی در مجمع انتخابات هیئت تکواندوی قم که ظهر چهارشنبه با حضور رئیس فدراسیون تکواندو در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد اظهار داشت: بر اساس ارزشیابی عملکرد فدراسیون، تکواندوی قم در حال حاضر در رده ۲۲ رنکینگ فدراسیون قرار دارد اما برنامه ما این است که بتوانیم رتبه تکواندوی قم را تا رده هشتم بهبود ببخشیم.

وی افزود: برنامه‌های زیادی برای توسعه تکواندوی قم داریم که یکی از آن‌ها حضور قم تا سال ۱۳۹۶ در بین ۵ استان بر‌تر تکواندوی کشور در بخش خردسالان و نونهالان است.

رئیس هیئت تکواندوی قم گفت: نقاط ضعف تکواندوی قم را شناسایی می‌کنیم و می‌خواهیم با بهره گیری از خرد جمعی مربیان تکواندوی قم این نقاط ضعف را حل کنیم.

جمشیدی بیان کرد: افزایش حضور داوران تکواندوی قم در میادین بین المللی از دیگر برنامه‌های هیئت جدید تکواندوی قم است و این در شرایطی است که در حال حاضر ۳ داور بین المللی داریم و این تعداد باید حداقل ۲ برابر شود.

وی عنوان کرد: مربیان تکواندوی قم از دانش و توانایی بالایی برخوردار هستند و حضور حداقل یک مربی قمی در کادر فنی تیم‌های ملی تکواندو، از دیگر برنامه‌های هیئت تکواندوی قم است ضمن اینکه مربیان و داوران غیر فعالی داریم که این گروه باید به سمت فعالیت در تکواندو جذب شوند.

رئیس هیئت تکواندوی قم تصریح کرد: قم ظرفیت میزبانی از اردوی تیم‌های ملی را دارد و امیدواریم فدراسیون تکواندو برای حضور تکواندوکاران ملی پوش در قم و برگزاری اردوهای ملی مساعدت کند.