ساماندهی تابلوهای سطح شهر بندرعباس در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیضا درویش نژد افزود: ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی، تجاری، صنفی و ... در سطح شهر بندرعباس از چندسال قبل طی دستورالعمل مشخص آغاز شده است اما از سرعت لازم برخوردار نیست.

وی اضافه کرد: تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و بازرگانی علاوه بر اطلاع رسانی تأثیر به سزایی در زیباسازی و هویت بخشی به شهر را دارند و اگر همکاری و تعامل لازم صورت پذیرد می توان شهری زیبا با هویت مشخص و امروزی دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان ضمن تأکید بر هماهنگی و همراهی بیشتر نهادهای ذیربط اظهار داشت: در رعایت دستورالعمل تبلیغات شهری و ساماندهی تابلوها هیچ فرقی بین متقاضیان وجود ندارد و رعایت عدالت و قانونمندی تنها راه سرعت بخشیدن به این مقوله می باشد.

درویش نژاد افزود: رعایت خط الرسم فارسی، عدم استفاده از اصطلاحات و نام های بیگانه و فونت های غیر فارسی از مهم ترین موارد است که باید در تابلوها رعایت شود و در این باره طبق دستورالعمل واحد در کشور انجام می پذیرد.

وی عنوان کرد: تأیید نام تابلوهای تبلیغاتی و تجاری با استعلام از سامانه کشوری تبلیغات و اطلاع رسانی که زیر نظر فرهنگستان ادب فارسی است، صورت می پذیرد و در صورت عدم تأیید این سامانه راهی جز تغییر نام و استفاده از اصطلاحات مورد تأیید نیست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان یادآور شد: در این خصوص جلسات هماهنگی با سازمان ها و نهادهای ذیربط برگزار و در سه مرحله کوتاه مدت ساماندهی کامل صورت خواهد پذیرفت.