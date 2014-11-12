سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع مصری از ورود استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از بیروت به مصر برای دیداری دو روزه خبر دادند.

این منابع افزودند: وی در جریان دیدار از مصر با مقامات برجسته این کشور از جمله سامح شکری وزیر خارجه مصر آخرین تحولات سوریه را بررسی می کند.

دی میستوار قبل از سفر به مصر در سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و نیز نمایندگان مخالفان داخلی سوریه دیدار و گفتگو کرده بود.

این سفر در حالی صورت می گیرد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر پس از روی کار آمدن در مصر مواضع خصمانه ای در قبال نظام سوریه اتخاذ نکرده است.بشار اسد هنگام انتخاب السیسی به عنوان رئیس جمهوری به وی تبریک گفته بود.السیسی نیز همواره اعلام کرده است که از باقی ماندن دولت قوی در سوریه حمایت می کند.