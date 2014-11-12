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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

وزارت خارجه ترکیه خبر داد:

برگزاری نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی درباره مسجدالاقصی

برگزاری نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی درباره مسجدالاقصی

سازمان همکاری اسلامی در نظر دارد با برگزاری نشستی فوق العاده موضوع تحولات اخیر فلسطین و حملات صهیونیست‌ها علیه مسجدالاقصی را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‎ای از نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی با موضوع حملات اخیر علیه مسجدالاقصی خبر داد.

بنابر این گزارش، در این نشست فوق العاده حملات اخیر صهیونیست‌ها علیه مسجدالاقصی و ایجاد ممنوعیت برای ورود فلسطینیان به این مکان مقدس اسلامی بررسی خواهد شد.

صهیونیست‌ها طی 9 روز گذشته مسجدالاقصی را به روی فلسطینیان بسته و تنها در برخی روزها اجازه ورود زنان و مردان کهنسال را به این مسجد داده‎اند. این در حالی است که شهرک نشینان صهیونیست آزادانه و با حمایت نظامیان هر روز این مسجد را مورد هتک حرمت قرار می‎دهند.

کد مطلب 2419969

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