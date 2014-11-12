برگزاری نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی درباره مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیهای از نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی با موضوع حملات اخیر علیه مسجدالاقصی خبر داد.
بنابر این گزارش، در این نشست فوق العاده حملات اخیر صهیونیستها علیه مسجدالاقصی و ایجاد ممنوعیت برای ورود فلسطینیان به این مکان مقدس اسلامی بررسی خواهد شد.
صهیونیستها طی 9 روز گذشته مسجدالاقصی را به روی فلسطینیان بسته و تنها در برخی روزها اجازه ورود زنان و مردان کهنسال را به این مسجد دادهاند. این در حالی است که شهرک نشینان صهیونیست آزادانه و با حمایت نظامیان هر روز این مسجد را مورد هتک حرمت قرار میدهند.