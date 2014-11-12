برگزاری نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی درباره مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‎ای از نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی با موضوع حملات اخیر علیه مسجدالاقصی خبر داد.

بنابر این گزارش، در این نشست فوق العاده حملات اخیر صهیونیست‌ها علیه مسجدالاقصی و ایجاد ممنوعیت برای ورود فلسطینیان به این مکان مقدس اسلامی بررسی خواهد شد.

صهیونیست‌ها طی 9 روز گذشته مسجدالاقصی را به روی فلسطینیان بسته و تنها در برخی روزها اجازه ورود زنان و مردان کهنسال را به این مسجد داده‎اند. این در حالی است که شهرک نشینان صهیونیست آزادانه و با حمایت نظامیان هر روز این مسجد را مورد هتک حرمت قرار می‎دهند.