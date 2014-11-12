افتتاح «وقتی ما برگردیم دوپای آویزان مانده است» با آیین هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح نمایش «وقتی ما برگردیم دوپای آویزان مانده است» سه‌شنبه 20 آبان ماه با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه مندان در تالار حافظ برگزار شد. این نمایش توسط خسرو حکیم رابط، بهروز غریب‌پور و رویا نونهالی افتتاح شد.

در ابتدای این مراسم بهروز غریب‌پور سرپرست گروه آران گفت: گروه نمایشی تی تووک هدایتگر کشتی ای است که آن را با دل و جان به ساحل می رساند. از زمانیکه برای نخستین بار به دیدن کارهای این گروه و ابراهیم پشت کوهی نشستم دلدادگی نسبت به کارهایش برایم ایجاد شد. بدون شک بدون عشق پشت‌کوهی و گروهش این کشتی به مکانی امن نمی رسید. او به جایگاهی دست یافته است که نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز شناخته شده است و در آینده نیز بهتر و بیشتر خواهد شد.

در ادامه رویا نونهالی نیز تصریح کرد: ابراهیم پشت کوهی شخصیت برجسته ای دارد. برگ برنده او در کارهایش آن است که شکل خودش است. من تجربه همکاری با این گروه را داشته‌ام، تجربه‌ای که برایم بسیار جذاب بود و سبب شد من هم عضو خانواده نمایش تی تووک شوم.

در پایان این مراسم، یکی از مراسم های آیینی هرمزگان در لابی تالار حافظ انجام شد و سپس نمایش «وقتی ما برگردیم دوپای آویزان مانده است» اجراهای عمومی خود را در این سالن آغاز کرد.