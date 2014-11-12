رییس جدید رسانه ملی به سینمای مستند جایگاه بدهد

سعید نبی مستندساز و تهیه کننده سابق برنامه «مناظره» با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره تغییرات مدیریتی سازمان صدا و سیما اظهار کرد: اول به آقای ضرغامی خسته نباشید می گویم که دوران سختی را پشت سر گذاشت و طی 10 سال دوران سه رئیس‌جمهور را تجربه کرد. سه دوره سخت نیز در فضای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشتیم که بازتاب های آن به صورت مستقیم در تلویزیون تاثیر داشت.

وی افزود: این موضوعات در حوزه کلان مدیریتی تاثیرگذار بود و در دوره 10 ساله ضرغامی یک دکترین نظام مند برای تلویزیون دیدیم؛ دکترینی که لازم بود چیده شود و هر سال تغییر نکند. به این معنا که رقابت با تلویزیون های اطراف در لحظه باعث تغییر نشود بلکه یک برنامه بلند مدت لازم بود تا رقابت سال به سال تقویت شود اما اینکه 6 ماه به 6 ماه برنامه جدیدی مدون شود ما را به جای پیشرو کردن وابسته می‌کند.

نبی درباره حضور محمد سرافراز به عنوان رییس جدید رسانه ملی تصریح کرد: سرافراز که مدیری سرافراز در معاونت برون مرزی بوده است، تلویزیون را به خوبی می شناسند و همچنین در عرصه رقابت جهانی وارد شده است، برعکس ضرغامی که به نوعی می توانم از لفظ انحصار استفاده کنم و او رسانه ای را در اختیار داشت که دارای انحصار خبر تولید و اجرا بود اما سرافراز در عرصه رقابت بین الملل حضور داشت و با پرس تی وی، العالم و حتی آی فیلم عربی و هیسپان تی وی در عرصه جهانی رقابت می کرد.

تهیه کننده سابق برنامه «مناظره» تاکید کرد: تصور می کنم سرافراز با یک برنامه مدون وارد شده است گرچه از زمان دریافت حکم تا به حال چیزی از او ندیده ایم اما امیدوارم برنامه مدون او مخاطب را به تلویزیون برگرداند مخاطبی که به گفته خود ضرغامی افت کرده بود. این درخواست را از سرافراز دارم که سینمای مستند ما را به جایگاه واقعی خود برگرداند جایگاهی که دوره افول خود را پشت سر گذاشته است.

این مستندساز همچنین درباره برنامه تازه ای که برای تلویزیون خواهد ساخت به این نکته بسنده کرد که گرچه پیشنهادهایی در حوزه برنامه سازی داشته اما ترجیح می دهد برخلاف «مناظره» که آن را به خواست دیگران تهیه کرده بود، این بار برنامه ای به دلخواه خود بسازد.