شرایط انجام جایگزینی رحم برای زوجین نابارور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی آخوندی با اشاره به استفاده از رحم جایگزین برای مادرانی که در حمل و پرورش جنین در رحم خود با ناتوانی روبرو هستند، گفت: تکنولوژی لقاح خارج رحمی این امکان را برای جنین زوج هایی فراهم نموده که جنین حاصل از لقاح تخمک و اسپرم پدر و مادر کاندید درمان با روش رحم جایگزین در آزمایشگاه جنین شناسی، در موقعیتی مناسب به رحم شخص ثالث انتقال یابد.

وی تصریح کرد: روش درمانی رحم جایگزین از نظر پزشکی، حقوقی و روانی - اجتماعی یک روش پیچیده است که نیازمند بررسی های دقیق و تخصصی پزشکی، ارزیابی های سلامت و ارزیابی ­های روانی زوجین صاحب جنین و خانم صاحب رحم و پیگیری­های قانونی، جهت دستیابی به حداکثر موفقیت است.

رئیس مرکز درمان ناباروری ابن سینا تأکید کرد: زوج­هایی کاندید این درمان هستند که ضرورت درمان با رحم جایگزین، توسط تیم تخصصی مرکز و با یکی از اندیکاسیون های موجود احراز می­ شود که این اندیکاسیون ها عبارتند از عدم وجود رحم در زن که ممکن است به صورت مادرزادی یا اکتسابی باشد، وجود رحم با ساختمان غیرطبیعی که مجدداً ممکن است مادرزادی و یا اکتسابی باشد، سقط های مکرر در خانم هایی که باردار می شوند ولی مکرراً سقط می کنند و هیچ علت خاصی برای سقط آنها یافت نمی­شود، خانم­هایی که بیماری مزمن دارند و به دلیل خطر وخیم شدن بیماری آن­ها در هنگام بارداری و یا به دلیل احتمال عوارض جانبی داروهای مصرفی آنها روی جنین، حاملگی در آنها منع شده است و شکست مکرر در لقاح آزمایشگاهی می­تواند منجر به استفاده از رحم جایگزین گردد.

این متخصص جنین ­شناسی با بیان اینکه زوج­های متقاضی رحم جایگزین پیش از استفاده از این روش باید از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرند، افزود: این زوج ها در خصوص مراحل و شرایط درمان، قوانین و ابعاد حقوقی، اجتماعی و روانی آن راهنمایی می ­شوند و مدت و دفعات این مشاوره که ترجیحاً توسط متخصص پزشکی اجتماعی ارائه می­شود، بر حسب نیاز زوجین متفاوت خواهد بود و در این مشاوره آشنایی اولیه با زوجین متقاضی درمان صورت پذیرفته و ضمن ارائه آگاهی های لازم، زوجین برای درمان آماده می­ شوند.