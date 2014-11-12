ماجرای رد و بدل کیفهای پول در بیمارستانهای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه جلسه ویژه زیرمیزی پزشکان با حضور روسای بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی، علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس تعزیرات حکومتی تهران در ساختمان تعزیرات تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه تعرفه های پزشکی 140 درصد افزایش یافته است، گفت: این افزایش در حالی است که در 6 سال گذشته هیچگونه افزایش تعرفه نداشتیم و تدوین کتاب تعرفه ها کار بزرگی بود که وزیربهداشت توانست آن را کلید بزند که 95 درصد آن مورد تایید نهادها، انجمن ها، دانشگاه ها و پزشکان است.

وی افزود: آمارها نشان می دهد که 5 درصد شکایت ها تعرفه ای است.

محمدرضا چراغ زاده رئیس اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در ادامه گفت: متاسفانه سرعت رسیدگی به پرونده ها پایین است. گاهی نتیجه پرونده ها در تعزیرات را نمی دانیم چه شد و رونوشتی از حکم و اجرای حکم را نمی بینیم. هرچند که شکایت ها به یک سوم کاهش داشته است.

جعفر سالاری رئیس اداره بازرسی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم آماری از سامانه 1690 ارائه کرد و گفت: روز گذشته 80 مورد تلفن داشتیم که 2 مورد آن تعرفه ای بود. روز اول هم حدود 35 هزار نفر با این سامانه تماس گرفتند.

محمدی مدیرکل تعزیرات تهران سئوال کرد: آیا مشکل تعرفه ها در این سامانه اعلام می شود که پاسخ دادند: تعرفه ها را باید با 1490 تماس بگیرند و ما شهروندان را راهنمایی می کنیم.

محمدی گفت: نمی شود که یک شهروند با سامانه تماس گرفته تا مشکل تعرفه و تخلف را گزارش دهد آن وقت بگویید اینجا نیست با این شماره تماس بگیرید! مگر می شود. خب بهتر نیست سامانه ها را یکی کنید؟ که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گفتند: این سامانه برای تخلفات بستری ایجاد شده است.

مرتضی خدایی رئیس شعبه 54 تعزیرات حکومتی تهران که مسئولیت رسیدگی به تخلفان پزشکی را برعهده دارد، گفت: مشکل تعرفه ها بخشی از موارد است. امروز موسساتی داریم که مانند قارچ سر از زمین در می آروند و وارد کار پوست و زیبایی می شوند و در حال گسترش هم هست. که مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی این گفته ها را تایید کردند.

خدایی گفت: متاسفانه مردم به حقوق خود واقف نیستند و واقعا نمی دانند تعزیرات می تواند بر اساس قوانین موجود با تخلفات پزشکی برخورد کند. بعنوان مثال اگر بیمارستانی بیمه ای را قبول نکرد یک تخلف است. یا اینکه وقتی درمانگاه ها مدیر فنی ندارند تخلف رخ داده است و باید گزارش شود.

فتاحی در ادامه گفت: رسیدگی به یک پرونده با توجه به مستندات و همچنین وقت تجدید نظر و اعتراض ها گاها تا 90 روز طول می کشد.

چزاغ زاده هم گفت: شکایت و گزارش ها را بلافاصله رسیدگی می کنیم و در مدت یک هفته کار انجام می شود. که محمدی مدیرکل تعزیرات در پاسخ گفت: یک هفته که اسمش بلافاصله نیست. باید کار جهادی کنید. ما هر روز برای اعزام قاضی آماده ایم. برای هر سه دانشگاه می توانم تیم تعزیراتی آماده کنم.

وی افزود: تعزیرات می تواند همزمان تخلف را رسیدگی کرده و با توجه به مستندات همان لحظه حکم صادر کند. به نوعی مردم باید ببینند که این شکایت به سرعت ترتیب اثر داده می شود.

خدایی رئیس شعبه 54 تعزیرات خطاب به مسئولان نظارت دانشگاه ای علوم پزشکی گفت: متاسفانه برخی پزشکان با افزایش تعرفه ها ارضاء نمی شوند. گاها تا 8 برابر تعرفه پول می گیرند. حالا کار به جایی رسیده که دیگر به حساب پزشک هم پول نمی ریزند بلکه کیف های پرپول را از خانواده یا خود بیمار در بیمارستان به روش های مختلف نقدا می گیرند. این در حالی است که وقتی فردی بیمار است و نیاز فوری به عمل دارد حاضر است هرکاری بکند تا بیمارش سالم شود. چرا نظام پزشکی حقوق ملت را در بخش درمان اطلاع رسانی نمی کند؟

فتاحی در این نشست با انتقاد شدید از رسانه ای شدن موضوع پروتزهای چینی و برخی اخبار گفت: این اقدامات اعتماد مردم را به پزشک کم می کند. که یکی از اعضای جلسه در پاسخ گفت: ما اسناد و مدارک و فیلمهایی داریم که نشان دهنده تخلف های غیرقابل باور از برخی پزشکان است. گاهی دو پزشک برای بیشتر گرفتن پول از بیمار مسابقه می گذارند، اما آن را رسانه ای نمی کنیم.

خدایی هم گفت: اینکه می آیید خبر پروتزهای چینی را تکذیب می کنید درست نیست. اگر بخواهید اینگونه کار کنید ما هم اسناد و احکام را رسانه ای می کنیم تا باور کنید که این تخلفات وجود دارد.

این جلسه در حالی به پایان رسید که تعزیرات در تمام زمینه ها اعم از اعزام قاضی، تیم تعزیراتی و حضور تمام وقت برای برخورد با تخلفات پزشکی اعلام آمادگی کرد اما دانشگاه های علوم پزشکی پاسخی به این اعلام آمادگی ندادند و گفتند که باید بررسی کنیم.