اقلام 11 گانه هتلینگ بیمارستانی در مناطق سردسیر کشور توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ماهر افزود: در حال حاضر مرحله استقرار اولیه طرح تحول سپری شده و هم اکنون در مرحله نظارت بر ارزیابی برنامه هستیم، حدود 20 تیم ارزیاب از اول مهر به استانهای مختلف سفر کرده و وضعیت هتلینگ را مورد ارزیابی قرار داده اند. این در حالی ست که در شروع برنامه، بازدید مقدماتی از 570 بیمارستان دولتی به عمل آمد.

وی با بیان اینکه بازسازی تعمیرات برخی بیمارستانها به اتمام رسیده و برخی هنوز در حال انجام است، افزود: برای خرید تجهیزات مربوط به هتلینگ مناقصه‌ها در حال انجام است و تمام سعی ما این است که تا پایان سال تمام تجهیزات مربوط به هتلینگ یعنی وسایل رفاهی بیماران خریداری شود.

ماهر اظهار داشت: در مرحله اول توزیع اقلام 11 گانه هتلینگ، بیش از 738 بسته شامل تخت، کمد، تشک، پایه سرم، میز و پله کنار تخت که مربوط به وسایل رفاهی بیماران است، در 18 بیمارستان شهرهای کمتر برخوردار مناطق سردسیر کشور (سردشت، نقده، بوکان، مشکین شهر، مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و...) توزیع شده است.