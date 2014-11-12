دومین مدال کاروان ایران به دست آمد/ کریمیان نقره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کریمیان نماینده سنگین وزن سامبوی ایران که در دیدارهای قبلی خود نمایندگانی از مغولستان و ترکمنستان را شکست داده بود، در فینال بازیها مقابل نماینده کرهجنوبی شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. این دومین مدال کاروان ورزش ایران در این دوره از بازیها است. پیش از این یوسف کریمیان در همین رشته مدال برنز به دست آورده بود.
چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی از روز جمعه 23 آبانماه با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز میشود ولی رقابتهای برخی رشتهها همچون سامبو و اسکواش دو روز زودتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده است. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 17 رشته شرکت کرده است. کاروان ورزشی ایران تا به این لحظه دو مدال یک نقره و یک برنز در سامبو به دست آورده است.