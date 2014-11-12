افراط و تفریط های عرصه کار می تواند بهترین محل درآمد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سرتیپی ظهر امروز در همایش نقش کسب و کار خانگی در افزایش سطح درآمد خانوار و توسعه اقتصادی، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار واحد سنگبری در استان اصفهان داریم که ضایعات آن در حالی دور ریخته می شود که در کشوری مثل ایتالیا که بزرگترین تولید کننده سنگ است با تبدیل ضایعات سنگ به صنایع دستی ضمن ایجاد زمینه اشتغال هزاران نفر، بالاترین سود و درآمد را از این راه از آن خود کرده است.

وی ادامه داد: افراط و تفریط گری هایی که بعضا در سطح استان و کشور شاهدیم می توانست با یک نبوغ، فکر، همفکری و گردهماری و هماهنگی دست اندکاران دستگاه های مختلف به منبع درآمد تبدیل شود.

رییس کمیسیون طرح و برنامه اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از شهرهای چین درآمد های میلیارد دلاری از صنایع دستی در حوزه سنگ دارد بطوریکه ۱۵۰ خانوار در این حوزه مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اشتغال بانوان اظهار کرد: زنان در مسائل علمی و مشارکتی باعث غرور کشورمان شده اند و باید حداقل امکانات سخت افزاری برای ارتقای کسب و کار آنها فراهم شود.

سرتیپی تاکید کرد: دولت، سازمان ها و نهادهایی مانند صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی باید با اعطای وام های کم بهره از زنان کارآفرین حمایت کنند.

رییس کمیسیون طرح و برنامه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تاریخچه ایجاد مشاغل خانگی در سطح دنیا گفت: سه کشور از جمله سوری ها و ایرانی ها نخستین کسانی بودند که در عرصه کسب و کارهای خانگی ورود یافتند و سرآمد این کشورها ایرانی ها بودند که طی ۱۴ قرن گام در این حیطه خوش درخشیدند.

وی با بیان اینکه از قدیم فرش ایرانی و قالی بافی توسط زنان ایرانی در کشورهای اروپایی و همسایه مشهور بوده است، گفت: ۳۰ تا ۴۰ سال پیش مادران ما ریسه کردن پشم و تولید نخ را در خانه های خود انجام می دانند که کار بسیار ارزشمندی بوده است.

سرتیپی بیان داشت: امروز با توجه به ورود فناوری و تکنولوژی ها که غذا پختن و امور روزمره زندگی از جمله نظافت و غیره را تسریع کرده است و بانوان امروز در خانه فرصت زیادی دارند بنابراین نیاز به احیای مجدد مشاغل خانگی وجود دارد.

وی با اشاره به کشورهایی همچون کره جنوبی، چین و ایتالیا گفت: در این کشورها نیم بیشتر درآمدهای خانواده از طریق مشاغل خانگی و بانوان انجام می گیرد.

رییس کمیسیون طرح و برنامه اتاق بازرگانی اصفهان با اعلام اینکه وجه یک زن به شیک بودن، عینک گران قیمت و به دست گرفتن موبایل با برند گران قیمت نیست، گفت: زنان ما افرادی هستند که بیشتر لباس سربازان جنگی در طول هشت سال دفاع مقدس توسط مادران دوخته شد.

وی به همایش نقش کسب و کار خانگی در افزایش سطح درآمد خانوار و توسعه اقتصادی با حضور بانوان و فعالان اقتصادی استان اصفهان اشاره و بیان داشت: تحلیل و بررسی زیرساخت های کسب وکار خانگی، فرهنگ سازی و ترویج کسب و کار خانگی، معرفی مدل های اقتصادی مطابق با قانون ساماندهی کسب و کار خانگی از اهداف برگزاری این همایش است.

وی ادامه داد: مالکیت فکری و برند سازی در حوزه کسب و کار خانگی، اهمیت شرکت های پشتیبان در رونق کسب و کار خانگی، تجربیات بین المللی و ملی در زمینه کسب و کار خانگی و نقش آموزش در ارتقای سطح درآمد کسب و کار خانگی و تجارت الکترونیک از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.