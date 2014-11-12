خط انتقال آب سد کوثر به سمت استانهای جنوبی به مدت ۷۲ ساعت قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این اقدام به منظور نصب شیرآلات تامین و دبی فشار آب مورد نیاز شهر دوگنبدان از سد کوثر در حال انجام است.

وی بیان کرد: با توجه به پایین بودن دبی و فشار آب مورد نیاز شهر دوگنبدان از خط انتقال سد کوثر، کار تعمیر و نصب شیر آلات تقویت فشار آب این خط با هماهنگی وزارت نیرو توسط این شرکت در دست انجام است.

لدنی نژاد اظهار داشت: خط انتقال ۶۰ اینج آب سد کوثر علاوه بر تامین آب شهر دوگنبدان، تامین کننده آب شرب بخش اعظمی از جمعیت استانهای جنوبی کشور از جمله خوزستان و فارس، بوشهر و هرمزگان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه وبویراحمد افزود: با هماهنگی های بعمل آمده از روز گذشته خط انتقال اصلی آب شرب از سد کوثر به سمت استانهای جنوبی کشور قطع شده تا عملیات نصب شیرآلات تامین دبی و فشار مورد نیاز شهر دوگنبدان بر روی این خط در هفت کیلومتری شهر بهبهان انجام گیرد.

لدنی نژاد تصریح کرد : با نصب این شیر آلات مشکل کاهش فشار و دبی آب مورد نیاز شهر دوگنبدان از سد کوثر بر طرف خواهد شد.

وی همچنین از آغاز مجدد عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر لیکک شهرستان بهمئی از سد کوثر بعد از توقف بیش از یک سال خبر داد.

لدنی نژاد گفت: با بهره برداری از این پروژه حدود ۴۷ هزار نفر جمعیت شهر لیکک، ۲۱ هزارو ۲۳۴ نفر جمعیت روستاهای گرمسیری و بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت روستاهای سردسیری منطقه از آب شرب سالم برخوردار می شوند.