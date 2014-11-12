به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر موسوی موحدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: صندوق حمایت از پژوهشگران از سال ۸۱ راه اندازی شده و چراغ خانه پژوهشگران با تشکیل این صندوق روشن شود و فعالیتهای خوبی انجام گرفت.

وی اظهار داشت: حمایت از تحقیقات پژوهشگران در زمینه تحقیقات بنیادین و همچنین مطالعاتی که جامعه از آن بهره‎مند شود از جمله اهداف این صندوق است.

عضو صندوق حمایت از پژوهشگران کشور به برنامه های این صندوق اشاره کردو گفت: با توجه به هزینه‎های بالای ثبت اختراع پشتیبانی از ثبت اختراع در سطح بین‎المللی در دستور کار است.

موسوی موحدی تاکید کرد: پرداخت بخش قابل توجهی از این هزینه‏ها در راستای حمایت از مخترعان در دستور کار این صندوق قرار دارد و ۸۰ درصد هزینه ها را پرداخت می کند و این حمایت ها ملی در اختیار خود پژوهشگران قرار می گیرد.

وی افزود: اعطای بورسیه های پژوهشی در دستور کار است و این بورسیه به دانشمندان برجسته ایرانی تعلی می گیرد و جزو برنامه های مهم می باشد و از جمله برنامه‎های در دست مطالعه این صندوق ایجاد کرسی پژوهشی و اعطای آن به دانشمندان برجسته ایرانی و مسلمان است.

عضو صندوق حمایت از پژوهشگران کشوربا اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت‎های فکری در حوزه ترویج علم از دیگر اهداف صندوق حمایت از پژوهشگران علمی کشور است افزود: این برنامه با هدف توسعه علمی است و اخیرا وارد دیپلماسی علمی شده‎ایم.

موسوی موحدی یاد آور شد: عنوان بین‎المللی این صندوق بنیاد ملی علم ایران است که پس از بررسی طرح‎های ارائه شده از تحقیقات حمایت مالی می‎کند.

وی گفت: از جمله برنامه‎های در دست مطالعه صندوق حمایت از پژوهشگران ایجاد کرسی پژوهشی و اعطای آن به دانشمندان برجسته ایرانی و مسلمان است.