کشته شدن 4 سرباز ارتش لیبی/ درخواست دادگاه لاهه برای تحویل سیف الاسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پایگاه هوایی الطبرق در شرق لیبی امروز هدف حمله انتحاری به وسیله یک خودروی بمبگذاری شده قرار گرفت. در این حمله 4 سرباز ارتش لیبی کشته شدند.

النشره نیز گزارش داد: دادگاه لاهه از مسئولان لیبی خواست که سیف الاسلام قذافی پسر دیکتاتور سابق لیبی را تحویل این دادگاه دهد.

دادگاه لاهه اعلام کرده است که به دلیل اوضاع ناامن لیبی چنین درخواستی را مطرح کرده است. سیف الاسلام قذافی پس از سرنگونی رژیم دیکتاتور معمر قذافی در حالی که قصد داشت با دو نفر از همراهان خود به کشور نیجر فرار کند در جنوب لیبی بازداشت شد.