به گزارش خبرنگار مهر، دکتر داریوش مطلبی، دبیر علمی همایش «نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل» که امروز 21 آبان ماه در تالار علامه طباطبایی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: از زمانی که بشر به فکر ثبت و ضبط اندیشه خود افتاد و با استفاده از خط، میراث بشری را ماندگار کرد، شاهد شکلگیری رسانههای مختلف مکتوب و غیر مکتوب بودهایم. از دیوار نوشتهها و لوحهای گلین گرفته تا کتابهای چرمی و نظایر آن که هر کدام نقش بسیار مهم و ارزندهای در ثبت آثار بشری داشتهاند.
به گفته او، منابع کاغذی و چاپی در متعالیترین شکل، یکی از راحتترین و در عین حال مهمترین و ماناترین رسانه جهت ضبط و ثبت اطلاعات بودهاند، اما در چند سده اخیر هر چند کاغذ و به ویژه کتاب کاغذی یک کتاب میدان اندیشه و قلم بوده، اما کتابها و رسانههای دیگری نیز جایگزین شدهاند و امروز این سئوال پیش میآید که یکهتازی کاغذ و کتاب کاغذی تا کی ادامه پیدا میکند؟ آیا کتابهای کاغذی در رویارویی با رسانههای بیداری و شنیداری کمکم رنگ نمیبازند؟ آیا عمر کاغذ و رسانههای کاغذی به سر رسیده است؟ اینها پرسشهایی است که از زمان شکلگیری رسانههای غیرکاغذی همواره مطرح بوده و در میان صاحبنظران، موافقان و مخالفانی داشته است و هر صاحب نظری با استناد به آمارها و سیر تولید منابع اطلاعاتی، تفسیری از آن ارائه کرده است.
به نظر مطلبی، بررسی و تحلیل تحولات نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان میتواند تصویر نسبتا مناسبی از سیر پیشرفت صنعت نشر در دنیا ارائه دهد. برای بررسی موضوع میتوان با مطالعه حجم اختصاص فضا به هر رسانه اطلاعاتی، جایگاه هر یک را در مقایسه با رسانههای دیگر پیدا کرد.
دبیر علمی همایش «نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل» در ادامه بیان کرد: تجربه هشت ساله من در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نشان میدهد هر سال از فضای اختصاص یافته به کتابهای چاپی، کاسته و به رسانههای غیرکاغذی افزوده میشود. این جابجایی نشان میدهد در آیندهای نه چندان دور کتابهای کاغذی جای خود را به رسانههای در دسترستر و ارزانتر میدهند و استقبال مردم و به ویژه جوانان از رسانههای جدید نیز یک دلیل محکم دیگر برای همهگیر شدن رسانههای دیداری و شنیداری است.
پس از آن امیر شکوهیان، دبیر همایش «نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل» به ارائه گزارشی مختصر از همایش نامبرده پرداخت و گفت: هفتمین همایش ملی اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری و اطلاعرسانی ایران با عنوان «نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل» بر آن است که به بررسی حوزه نشر و چگونگی تحول آن از شکل سنتی و چاپی به شکل الکترونیک بپردازد، زیرا جامعه ما نیز به مانند جامعه جهانی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و صنعت نشر امروز در حال تبدیل شدن به نشر الکترونیک است.
او به روندی که همایش از آغاز تاکنون طی کرده اشاره و بیان کرد، نزدیک یک سال پیش تصمیم به برگزاری همایشی با موضوع نشر الکترونیک گرفتیم. دبیر و کادر علمی همایش و محورهای آن مشخص شدند و طی فراخوانی از صاحبنظران و علاقهمندان خواستیم تا چکیده مقالههای خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. پس از آن کمیته داوران به بررسی متن کامل مقالات پرداخت و امروز 11 مقاله به صورت شفاهی ارائه میشود.
شکوهیان همچنین با اشاره به محورهای همایش، گفت: مدلهای جدید نشر الکترونیک، میراث دیجیتال، نشر الکترونیک و نهضت دسترسی آزاد، بسترها و ابزارهای نشر الکترونیک، کتابخانهها و نشر الکترونیک، خود ناشری در فضای الکترونیک، اقتصاد نشر الکترونیک، نشر الکترونیک در ایران و نقش متخصصان علم اطلاعات در دنیای نشر الکترونیک از جمله مواردی است که در این همایش به آن پرداخته شده و میشود.
اختتامیه همایش «نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل» امروز (21 آبان ماه) در تالار علامه امینی دانشگاه تهران در حال برگزاری است.