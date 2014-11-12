سی امین سالگرد شهادت فرمانده قرارگاه نجف اشرف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سی امین سالگرد شهادت سرلشگر جهادگر حاج هاشم ساجدی و همچنین بزرگداشت شهدای جهاد سازندگی، روز پنجشنبه 22 آبان در مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین برگزار می شود.

در این مراسم ضمن تجدید میثاق با آرمان های مقدس امام راحل (ره) و سنگرسازان بی سنگر، یاد و خاطره سرداران شهید ساجدی، رضوی، طرحچی، ناجیان، شوریده، فارسی، پرویزی، پورشریف گرامی داشته خواهد شد.

این مراسم روز پنج شنبه 22 آبان بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد امام صادق(ع)، واقع در میدان فلسطین با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران و همچنین حجت الاسلام ناطق نوری برگزار می شود.

نگاهي كوتاه به زندگي جهادگر شهيد هاشم ساجدي فرمانده قرارگاه مهندسي رزمي نجف اشرف

جهادگر شهيد حاج هاشم ساجدي كه عمري را در خدمت به اسلام ومسلمين گذراند،در تير ماه 1326 در خانواده اي مذهبي و روستايي در كلاته دامغان چشم به جهان گشود. در شش ماهگي از نعمت وجود پدر محروم شد و به كمك گذشت و فداكاري مادر مراحل رشد و فراگيري علم را طي كرد.

سال 1355 فعاليت هاي ايشان شكل گسترده تري پيدا كرد خانه او كانون فعاليت انقلابيون شده بود، تا جايي كه ساواك خانه ايشان را تحت نظر گرفت وقصد دستگيري اش را داشت.

پس از اين كه امام دستور تشكيل كميته را دادند.، ايشان به همراه ساير افراد حزب الله جزء موسسين كميته انقلاب اسلامي در گنبد بود، با فرمان امام (ره ) مبني بر تشكيل جهاد سازندگي در27 خرداد 1358 شهيد ساجدي جزء اولين كساني بود كه در تاسيس و تثبيت جهاد سازندگي گنبد كاووس نقش بسزايي داشت و به عنوان مسئول جهاد به سازماندهي وارائه خدمات پرداخت. اين شهيد بزرگواردر ادامه در سال 1359 به مشهد مقدس هجرت نمود و همزمان به تحصيل علوم اسلامي در دانشگاه علوم اسلامي مشهد مشغول شد. وسال 1360 مجددا به ادامه فعاليت در جهاد سازندگي خراسان پرداختند...

با شروع جنگ به جبهه رفت .در اكثر عمليات هايي كه منجر به ازادسازي بخش هايي از ميهن اسلامي شد، شركت داشت،در سال 1361 پس از تشكيل قرار گاههاي چهارگانه جهاد درجنگ، مسئوليت قرارگاه نجف به شهيد ساجدي واگذار شد كه امور مهندسي عمليات هايي كه در غرب كشور صورت مي گرفت ، به عهده اين قرارگاه بود. سرانجام در پنجم آبان ماه 1363 در حين سركشي از محورهاي عملياتي در غرب كشور و انجام دادن مسئوليت هاي پشتيباني-مهندسي جنگ جهادسازندگي توسط چند تن از مزدوران كه كمين كرده بودند از ناحيه شكم وسينه مورد اصابت قرار گرفت وبه شهادت رسيد.