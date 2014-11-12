به گزارش خبرنگار مهر، بابک صادقیان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا به صورت شبانه‌ روزی فعال هستند و در شرایط خاص و در زمان وقوع بحران‌ ها غیر‌فعال و خاموش نمی ‌شوند.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون در طول ساعات شبانه روز، اطلاعات این ایستگاه‌ها طی دو مرتبه روی سایت این اداره قرار می‌گیرد و مردم با مراجعه به این سایت می ‌توانند از وضعیت آلودگی هوای هر منطقه مطلع شوند.

مسئول آزمایشگاه هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: همچنین در حال حاضر سه تابلوی نمایشگر آلودگی هوا در شهر اصفهان در میدان ‌های احمد‌آباد، بزرگمهر و جمهوری فعال هستند.

وی ادامه داد: البته این نکته لازم به ذکر است که طی هفته گذشته تعمیراتی روی این تابلو‌ها انجام شده است اما همواره اطلاعات آلودگی هوای هر یک از شهرستان ‌های استان به صورت شبانه‌روزی ثبت و روی سایت این اداره قرار می‌ گیرد.

صادقیان ابراز داشت: برخی اوقات به دلیل مشکلات اینترنتی نمی‌توانیم نسبت به ثبت این اطلاعات روی سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اقدام کنیم اما ایستگاه ‌های سنجش آلودگی هوا به صورت شبانه‌روزی این اطلاعات را ثبت می‌کنند.

باغ وحش صفه و باغ پرندگان مجوز دریافت می کنند

در ادامه این نشست یوسف پور معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست اصفهان ابراز داشت: اداره محیط زیست استان اصفهان با برگزاری سیرک حیات وحش در استان مخالف است و هفته گذشته درخواست یکی از سیرک‌ های بزرگ و مشهور کشور را رد کرد.

وی ادامه داد: حیوانی که در حیات وحش زندگی می ‌کند، تحت شرایط خاص خود باید نگهداری شود در حالیکه در سیرک‌ های حیات وحش رفتار‌های نا‌مناسبی با این حیوانات صورت می‌ گیرد.

یوسف‌پور تاکید کرد: گرچه با برگزاری سیرک در اصفهان مخالف هستیم اما از سیرکی که بدون تکیه بر نمایش حیوانات و بدون آسیب به محیط زیست و حیات وحش برپا شود حمایت می‌کنیم.

وی در ارتباط باغ پرندگان و باغ وحش صفه ابراز داشت: این دو مجوز محیط زیست را برای برپایی باغ وحش دریافت نکرده اند اما با توجه به اقدامات مناسب مسئولان این دو مکان طی ماه‌ های گذشته و در صورت ادامه این روند نسبت به صدور مجوز زیست محیطی برای آنها اقدام می شود.