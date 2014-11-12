واحدهای عرضه مرغ زنده در کهگیلویه پلمپ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدالی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای مرغداری شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه فروش مرغ زنده از لحاظ اقتصادی مضر است، افزود: واحدهای عرضه مرغ زنده با ورود مرغ از دیگر شهرستان ها به این شهرستان، باعث بروز بیماری های فراوانی می شوند که این امر از لحاظ اقتصادی ضرر زیادی را به تولیدکنندگان وارد می کند.

وی فروش مرغ زنده را کاملا غیرقانونی دانست و اظهار داشت: شبکه دامپزشکی از جنبه بهداشتی نمی تواند هیچگونه نظارتی بر واحدهای عرضه مرغ زنده داشته باشد.

عبدالی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۴ واحد عرضه مرغ زنده واقع در بخش های مختلف این شهرستان شامل جاده چرام، جاده تولیان و جاده سوق پلمپ شده اند، از پلمپ دیگر واحدها در آینده ای نزدیک خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه نیز با بیان اینکه ۳۲ واحد مرغداری در سطح شهرستان کهگیلویه وجود دارد، گفت: هر واحد قادر است سالیانه بیش از ۳۰۰ تن مرغ تولید کند.

محمد رازی پور اضافه کرد: با توجه به کاهش قیمت مرغ در هفته های اخیر، احتمال اعتصاب تولیدکنندگان مرغ در این شهرستان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دو مرکز فروش "مرغ کشتار روز" در سطح شهر دهدشت وجود دارد، بیان کرد: این مراکز مرغ را با قیمتی بیش از قیمت مصوب شده به فروش می رسانند.

رازی پور در خصوص پلمپ واحدهای عرضه مرغ زنده نیز یادآور شد: از یک طرف فروش مرغ زنده برای سلامت و بهداشت مردم مضر است و از طرفی با پلمپ این واحدها بیش از ۳۰۰ نفر از مردم این شهرستان از کار بیکار می شوند بنابراین باید راهکار دیگری به جز پلمپ کردن این واحدها اندیشیده شود.

رئیس اتحادیه مرغداران شهرستان کهگیلویه نیز با بیان اینکه پلمپ واحدهای عرضه مرغ زنده به سود تولیدکنندگان مرغ نیست، گفت: در صورت پلمپ این واحدها، به علت نبود کشتارگاه در این شهرستان، تولیدکنندگان مرغ هیچ بازاری برای فروش تولیدات خود ندارند.

عباس جوشن افزود: در صورتی که قرار باشد واحدهای عرضه مرغ زنده پلمپ شوند اداره دامپزشکی نباید در این زمینه هیچ استثنایی قائل شود این در حالی است که مشاهده می شود چندین مورد از این مراکز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی با اشاره به اینکه تولیدات بسیاری از مرغداران شهرستان کهگیلویه بر روی دست آنها مانده است و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است خواستار حمایت مسئولان این شهرستان از تولیدکنندگان شد.