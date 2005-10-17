مجلس مشغول بررسي بهينه سازي قراردادهاي موقت كار است

تقي شاد بخش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، اظهارداشت : براي افزايش حقوق كارگران مواردي همچون تورم ، قدرت پرداخت ، مشكلات معيشتي كارگران و ماده 41 قانون كار در نظرگرفته مي شود .

وي گفت : در سالهاي گذشته افزايش حقوق كارگران كمتر از نرخ تورم نبوده و همه ساله با در نظرگرفتن نرخ واقعي تورم ، درصدي به حقوق كارگران افزوده مي شود .

شادبخش اضافه كرد : درصد اضافه شده به حقوق كارگران معمولا 20 درصد است و گاهي با توجه به نرخ تورم ممكن است اين ميزان، افزايش يا كاهش داشته باشد .

دبير اجرايي خانه كارگر كرج ، تصريح كرد : امسال نيز با توجه به نرخ تورم و صحبت هايي كه بين كارگر، كارفرما و دولت صورت گرفته است ، درصدي به حقوق كارگران اضافه خواهد شد .

وي به لغو قراردادهاي كارگران اشاره و خاطرنشان كرد : لغو قراردادهاي كارگران كه با عنوان بهينه سازي قراردادهاي موقت كار در دو بخش مشاغل دائم و محدود و شركت هاي پيماني به مجلس ارائه شده است كه پس از بررسي هاي لازم ، نتيجه نهايي اعلام خواهد شد .

گفتني است ، موضوعاتي كه در طرح بهينه سازي قراردادهاي موقت كار مطرح شده است در خصوص لغو قراردادهاي موقت مشاغل دائم و همچنين تشكيل تعاوني براي مشاغل محدود و شركت هاي پيمانكاري است كه براساس اين طرح ، صاحبان اين مشاغل مي توانند اعضاي تعاوني را از افرادي كه در شركت ها مشغول به فعاليت هستند، انتخاب كنند .