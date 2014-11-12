عملیات آبرسانی به ۳۵ روستای خرم آباد در حال انجام است

علی دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات آبرسانی به ۳۵ روستای مرکز لرستان طی امسال آغاز شده و در حال انجام است.

وی با اشاره به تعداد خانوارهای روستایی که با اجرای این پروژه ها از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند گفت: در مجموع سه هزار و ۵۰۰ خانوار ساکن در روستاهای خرم آباد با اجرای این پروژه های آبرسانی از نعمت آب آشامیدنی بهره مند خواهند شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان خرم آباد همچنین کل اعتبارات اختصاص یافته برای آبرسانی به ۳۵ روستای یاد شده را ۴۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عنوان کرد.

دالوند یادآور شد: این میزان اعتبار از محل منابع استانی، ماده ۱۸۰، اعتبارات خشکسالی و همچنین سفر هیئت دولت به استان تامین شده است.

وی پیشرفت فیزیکی عملیات آبرسانی به این تعداد روستای خرم آباد را بین ۴۵ تا ۸۰ درصد عنوان کرد و گفت: عملیات آبرسانی به برخی از این روستاها نیز به صورت ۱۰۰ درصدی اجرایی شده است.