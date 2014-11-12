مسابقه تلویزیونی 50 - 50 روی آنتن شبکه زاگرس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برنامه بزرگ تلویزیونی 50 – 50 پیش از ظهر چهارشنبه با حضور آیت الله آزرمی، معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و نیز تهیه کننده این برنامه تلویزیونی در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

آزرمی در این جلسه لزوم حمایت از تهیه کنندگان بومی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر این حمایت ها صورت بگیرد یک نوع دلگرمی برای این تهیه کنندگان به منظور ساخت برنامه های مفید و با محتوا به وجود خواهد آمد.

وی گفت: دشمنان برنامه های فرهنگی مختلفی را برای آسیب زدن به کشور طراحی کرده اند، لذا باید تلاش شود تا با ساخت برنامه های فاخر و با محتوا در راستای جلب نظر مخاطبان حرکت کنیم.

آزرمی در خصوص برنامه تلویزیونی 50 – 50 نیز، اظهار داشت: فرهنگ سازی در حوزه های مختلف، تشویق جوانان به امر ازدواج و نیز طرح مشکلات این قشر از مهمترین اهداف ساخت و پخش این برنامه است.

معاون استاندار کرمانشاه توجه به امر فرهنگ را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در این برنامه همچنین توجه به معضلات موجود در جامعه و مقوله فرهنگ نیز مورد نظر بوده است.

برنامه 50 - 50 در 180 قسمت به روی آنتن می رود

تهیه کننده و کارگردان این برنامه تلویزیونی نیز در ادامه اظهار داشت: 50 – 50 عنوان یک مسابقه تلویزیونی است که از دی ماه امسال بر روی آنتن شبکه زاگرس خواهد رفت.

علی ابوالحسنی افزود: با توجه به برنامه های مختلف ماهواره ای و برای جلوگیری از آسیب های این برنامه ها در حوزه های مختلف، تصمیم به ساخت این مسابقه تلویزیونی گرفتیم.

وی خاطر نشان کرد: ساخت یک برنامه شاد، تشویق جوانان به امر ازدواج، توسعه زندگی سالم و آشنایی زوج های جوان از توانایی ها و علایق یکدیگر از دیگر اهداف تولید این برنامه است.

ابوالحسنی با بیان اینکه زوج های جوان در این مسابقه شرکت خواهند کرد، گفت: مسابقه تلویزیونی 50 – 50 در 180 قسمت به روی آنتن خواهد رفت.

وی با اشاره به بخش ها و آیتم های متنوع این مسابقه، گفت: این برنامه از ساعت 21 تا 22 هر شب پخش خواهد شد.