راه برون رفت از مشکلات اقتصادی حمایت از تولیدات داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فرجی ظهر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: حمایت از تولیدات داخلی و توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی راهگشای حل بیکاری و اشتغال پایدار است.

وی روز چهارشنبه در تالار اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن زاهدان در جمع فعالان اقتصادی بیان داشت: در حال حاضر ۷۳۱ شرکت و ناحیه صنعتی فعال در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه تعداد ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک در سطح کشور وجود دارند بیان داشت: این تعدا واحد صنعتی همچون سایر کشور های همجوار ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه این تعداد واحد صنعتی فعال توانسته تعداد ۵۶۹ هزار فرصت شغلی را در کشور ایجاد کند ادامه داد: در حوزه صنایع کوچک برنامه‌های خوبی برای حمایت از واحدهای صنعتی در دست اقدام است.

وی حمایت از تولیدات داخلی را یکی از راه های برون رفت از رکود اقتصادی عنوان کرد و گفت: عموم مردم و مسئولان باید با استفاده از تولیدات داخل و کمک به رقابت‌پذیری واحدها و تولیدات داخلی حمایت خود را نشان دهند.

فرجی عنوان کرد: در آینده‌ای نزدیک دولت تسهیلاتی را به واحد های صنعتی اعطا خواهد کرد تا واحدهای صنعتی کوچک توانایی خروج از بحران و سرگیری فعالیت های خود را پیدا کنند.

وی افزود: در همین راستا برای تمامی کشور برنامه استراتژیک با افق پنج ساله ترسیم و مشخص شده تا در طول سال چه پروژه‌ای و در چه استانی و با چه هزینه‌ای اجرایی شود.

فرجی افزود: خوشبختانه شهرک‌های صنعتی برای راه‌اندازی صنایع کوچک به ویژه در استان سیستان و بلوچستان اهتمام جدی در دستور کار دارد و دولت تدبیر و امید در سال جاری لایحه خروج از رکود را به مجلس ارائه کرد که امیدواریم مجلس به زودی این لایحه را تصویب کرده و به حل بسیاری از مشکلات پیش روی صنایع کمک کند.

سیستان و بلوچستان رنگین کمان معادن است

رئیس خانه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با بیان اینکه وجود ظرفیت های معدنی در این استان، سیستان و بلوچستان را به رنگین کمان معادن تبدیل کرده است بر ضرورت سرمایه گذاری و توجه بیشتر دولت در این راستا تاکید کرد.

سید علی میرحسینی ابراز داشت: سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های مستعد، کارآمد و جوان کشور است و ظرفیت های متنوعی در بخش کشاورزی، صنعت و معدن دارد که باید با سرمایه گذاری و توجه ویژه ای در راستای شکوفایی و بهره گیری از این پتانسیل های طبیعی گام برداشت.

وی اظهار داشت: برای ایجاد و تامین زیر ساخت های موجود در استان سرمایه ها و تلاش بسیاری در مدت ۳۰ سال گذشته صرف شده است و لذا برای حفظ و استفاده از آن باید تلاش مضاغفی بکار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در این مراسم طی حکمی حسین علی سارانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت شهرک های صنعتی سیستان وبلوچستان معرفی و از زحمات محمد یعقوبی مدیر عامل اسبق این شرکت قدردانی شد.