کمربندی جنوبی خرم آباد دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، نورخدا براتی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی خرم آباد در محل فرمانداری اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته کمربندی جنوب خرم آباد تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: طی امسال ۶۰ پروژه در حوزه راه و شهرسازی شهرستان خرم آباد آغاز و در دست اجرا است.

مدیر راه و شهرسازی شهرستان خرم آباد بیان داشت: این تعداد پروژه در قالب ۴۶ پروژه راه روستایی و هفت پروژه در حوزه راههای اصلی در حال اجرا هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات اجرایی عمده پروژه های راه روستایی در سطح مرکز لرستان فعال است افزود: کار زیر سازی و آسفالت این راههای روستایی در حال انجام است.

براتی همچنین از اتمام عملیات اجرای روکش آسفالت راههای اصلی در مرکز لرستان خبر داد و تصریح کرد: این راهها شامل خرم آباد - شوراب، خرم آباد - پل هرو و ... است.

وی همچنین از اجرای عملیات ایمن سازی در سطح راههای روستایی مرکز استان از جمله محور طالقان - پل هرو خبر داد.

مدیر راه و شهرسازی شهرستان خرم آباد با اشاره به کمربندی جنوب خرم آباد نیز بیان داشت: این پروژه به صورت فعال در حال اجرا بوده و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

براتی همچنین به وضعیت پروژه های مسکن مهر سطح شهرستان خرم آباد اشاره کرد و گفت: این پروژه ها در سه فاز در حال اجرا هستند.

وی یادآور شد: فاز یک پروژه های مسکن مهر خرم آباد دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد، فاز دوم دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و فاز سوم آنها نیز ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.