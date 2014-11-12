راهکارهای سبک زندگی با توجه به هویت دینی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر قزوین ظهر چهارشنبه با حضورحجت الاسلام محمد حسن باریک بین امام جمعه موقت قزوین، مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، جمال انصاری؛ رئیس کل دادگستری، حجت الاسلام نعمت اللهی؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان، مهدی مدرسی؛ مشاور استاندار در امور جوانان و جمعی دیگر از

اعضای شورا، در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار شد.

در این جلسه که موضوع ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت هویت دینی مطرح شد مهدی احمدی با تأکید بر اهمیت توجه به روشهای اسلامی در زندگی اظهارداشت: موضوع ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت هویت دینی باید به صورت همه جانبه بررسی و زوایای آن جمع بندی شود تا بتوان از نتایج آن استفاده مطلوب کرد.

وی افزود: اگر این سبک زندگی در جامعه نهایدنه شود بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی برطرف خواهد شد و هزینه های اجتماعی در مسیر تعالی جامعه هزینه می شود.

احمدی یادآورشد: نباید بگذاریم رهنمودهای رهبری مورد غفلت واقع شود زیرا بیانات مقام رهبری هدیات گر جامعه است و می توانیم با اجرایی کردن این رهنمودها در مسیر صحیح گام برداریم.

در ادامه حجت الاسلام محمد باریک بین امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: شاخص های زندگی ایرانی و اسلامی موضوعاتی بنیادی است و هر اقدامی در این راستا به برنامه های دراز مدت نیاز دارد.

وی افزود: گام برداشتن در مسیر اجرای روشهای سبک زندگی به ایمان قوی و تلاش جهادی نیازمند است و در این میان شاید برخی شاخص ها نیز سهل الوصول تر بوده و امکان دسترسی به آن راحت باشد لذا بهتر است در ابتدای کار از امور ساده تری چون فرهنگ ترافیک و اخلاق مداری در مدیران کار را آغاز کرد تا در یک برنامه حساب شده در مدت زمان معلوم به نتیجه رسید.

جمال انصاری رئیس دادگستری استان هم با اشاره به مصادیق سبک زندگی ایرانی اسلامی تصریح کرد: در میان مدت و بلندمدت لازم است نقش مسئولین و مردم را مشخص کنیم تا با توجه به اولویت ها و تعیین وظایف و مسئولیت های هر یک به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

وی بیان کرد: موضوعات مرتبط با فرهنگ هم نقش مردمی و هم نقش حاکمیتی دارد و باید مصادیق آن در دستور کار قرار گیرد تا با استمرار کارها بتوانیم روشها را عملیاتی کنیم.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین هم در این جلسه گفت: در موضوع ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی مبتنی بر هویت دینی و ملی در درجه اول باید بر هویت تمرکز کنیم، چرا که به نظر می رسد جامعه کنونی دچار بحران هویت شده و مشکلات سبک زندگی نیز به همین دلیل افزایش یافته است.

وی با اشاره به این نکته که جامعه در حال عبور از حالت گذار است تصریح کرد: هویت، فرآیند تکمیل شخصیت است و این فرآیند هم اکنون با مشکل و بحران مواجه شده و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی به حل معضلات هویتی و تمرکز بر آن بستگی دارد.

این مسئول یادآورشد: متاسفانه سرمایه های اجتماعی و اعتماد اجتماعی آسیب پذیر شده و باید بین آنها انسجام ایجاد شود، از این رو تقویت سرمایه های اجتماعی و افزایش اعتماد اجتماعی در مسیر بازگرداندن ثبات به جامعه ضروری است.

حسین فائزی؛ رییس جهاد دانشگاهی استان قزوین در این جلسه با اشاره به این که استان قزوین می تواند در چند مقوله مربوط به سبک زندگی ایرانی و اسلامی فعالیت کند، اظهار کرد: این استان ظرفیت آن را دارد که نه تنها مخاطب استانی، بلکه مخاطب ملی را اغنا کند و این مهم نیازمند اقدام بر اساس توانمندی های استان است.

حجت الاسلام عابدینی نیز در این جلسه بحران هویت را ثمره دیدگاه استعمارگران نسبت به کشورهای جهان سوم عنوان کرد و گفت: انقلاب اسلامی موجب شد مردم کشور خود را بهتر بشناسند و به بصیرت دست یابند.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی نیز با اتکا به پشتوانه سیره و قرآن و اسلام باید هویت خود را تقویت کنیم تا این سرمایه ها در زندگی روزمره ما جریان یابد.

مهدی مدرسی مشاور استاندار در امور جوانان هم با اشاره به اهمیت نگاه عمیق به موضوعات مرتبط با سبک زندگی، بیان کرد: اجزا و عناصر سبک زندگی ایرانی و اسلامی خطی راهبردی بوده و نیازمند نگاه عمیق تری است که در موضوعات و بخش های مختلف زندگی قابل تعریف است.

وی نیز بر اهمیت توجه به هویت دینی تاکید کرد و افزود: با توجه جدی بر مسئله هویت دینی لازم است به ارزش های حاکم بر جامعه بر اساس نظر مقام معظم رهبری با دقت بیشتری توجه شود.

مدرسی افزود: تبیین برنامه ها، ترویج در بین جامعه، تسهیل مسیر و رفع موانع و تشویق مردم از جمله مهم ترین شاخص هایی است که می تواند در این مسیر راهگشا باشد.