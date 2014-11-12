"مروان البرغوثی" به سلول انفرادی منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، "مروان البرغوثی" از رهبران ارشد جنبش فتح که در اسارت رژیم صهیونیستی قرار دارد، روز گذشته با انتشار نامه‌ای خواستار حمایت بیشتر تشکیلات خودگردان فلسطین از گروههای مقاومت و تکیه بر گزینه مقاومت به عنوان تنها راه آزادی فلسطین شده بود.

در پی انتشار این نامه، مقامات صهیونیست در زندان "هداریم" (مرکز فلسطین اشغالی) وی را به سلول انفرادی منتقل کردند.

مرکز اسرای فلسطینی ضمن تایید این خبر از اعتراضات اسیران فلسطینی در زندان هداریم به این تصمیم صهیونیستها خبر داده است.