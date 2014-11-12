وقوع پدیده اینورژن در آخر هفته جاری/ بارش ها جوابگوی خشکسالی نیست

نوید حاج بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون وضعیت آلودگی هوای اصفهان و احتمال وارونگی در اوخر هفته تاکید کرد: تا پایان این هفته یک مورد اینورژن از نوع تابشی را خواهیم داشت و بر این اساس در ساعات اولیه روز شاهد افزایش غلظت آلاینده ها خواهیم بود که به افراد بیمار و گروه های حساس در این زمینه هشدار داده می شود.

وی افزود: از اواخر هفته آینده و اوایل آذر رکود بارشی هفته های اخیر به اتمام می رسد و شاهد افزایش میزان بارندگی و در نتیجه کاهش آلودگی خواهیم بود.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی و هشدار هوای اصفهان تاکید کرد: امسال نسبت به سال های گذشت دمای هوای اصفهان زودتر زیر صفر قرار گرفت و در نتیجه اینورژن که به طور معمول از آذرماه آغاز می شود زودتر از موعد شروع شده است که پیک آن در روز دوشنبه بوده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بارشی امسال نسبت به سال های گذشته گفت: بررسی آخرین وضعیت بارش نسبت به سال گذشته و در بلندمدت حاکی از وقوع بارش های مناسب در نواحی غرب و شمال غرب استان نسبت به سال گذشته در مهرماه امسال است و نشان از افزایش بیش از ۵۰ درصدی بارش در این نواحی دارد.

حاج بابایی تاکید کرد: بارش های مناسب امسال که در آذرماه بار دیگر از سر گرفته می شود نمی تواند خشکسالی هیدرولوژیک و آسیب های وارده یه سفره های آب زیرزمینی یا منابع آب استان را تامین کند.