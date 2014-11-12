تجهیز کتابخانه های کرمان به نرم افزار سامان/ یک میلیون و ۴۰۰ هزار جلد کتاب به امانت گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تاکنون ۴۰ تا ۵۰ باب کتابخانه در سطح کشور به نرم افزار سامان مجهزشده اند و ظرف یک ماه آینده این سامانه در استان کرمان نیز راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: نرم افزار سامان بدین صورت است که عضویت یک فرد در یک کتابخانه عمومی شهرستان به معنای عضویت در تمام کتابخانه های عمومی استان کرمان است .

حسین زاده از فعالیت ۱۳۰ کتابخانه عمومی در استان کرمان خبر داد و بیان داشت: در این کتابخانه ها یک میلیون و ۴۵۰ هزار جلد کتاب در دسترس متقاضیان قرار دارد.

وی تعداد اعضاء فعال کتابخانه های عمومی کرمان را ۱۳۰هزار نفر دانست و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۴۵۰ میلیون مورد به کتابخانه های استان مراجعه کرده و یک میلیون و ۴۰۰ هزار جلد کتاب به امانت داده شده است.

این مسئول از وجود ۶۴ هزار مترمربع فضای کتابخانه ای در استان کرمان خبر داد و گفت: به لحاظ آماری که در شهریورماه اعلام شد؛ کرمان از نظر تعداد مراجعین رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.

رتبه چهارم کرمان در امانت کتاب

حسین زاده ادامه داد: کرمان رتبه چهارم امانت کتاب، رتبه پنجم تعداد عضو، رتبه هشتم تعداد نسخه های کتاب، رتبه دوم منابع دیداری و شنیداری، رتبه هفتم تعداد کتاب، تعداد دوازدهم تعداد رایانه و رتبه پنجم تعداد صندلی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: به ازاء هر هزار نفر۲.۵ مترمربع فضای کتابخانه ای داریم که میانگین آن دو مترمربع است و به ازاء هر ۴۱۲ نفر یک باب کتابخانه عمومی در استان کرمان وجود دارد .

حسین زاده اذعان داشت: نهاد کتابخانه های عمومی یک هیئت امنا دارد که در استان ها تحت عنوان انجمن کتابداری فعالیت می کند که درشهرستان ها توسط فرمانداران و بخشداران این کار انجام می شود.

وی در خصوص کمیته نهضت مطالعه مفید اذعان داشت: تاکنون ۱۷دستگاه فرهنگی در حوزه کتابخانه ها فعالیت دارد که در این کمیته بیش از۴۰۰ نفرشخصیت علمی، دانشگاهی و فرهنگی عضو هستند.

فعالیت ۲۲ ایستگاه مطالعه در کرمان

حسین زاده تصریح کرد: دراستان کرمان ۲۲ ایستگاه مطالعه وجود دارد که ۱۵عنوان کتاب را در خودجای می دهد و بصورت ماهانه شارژ می شوند و تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار جلد کتاب به ایستگاه مطالعه تزریق شده است.

وی تاکید کرد: باید سیرمطالعاتی و قانون های مطالعاتی و ترغیب افراد به سوی مطالعه را افزایش دهیم؛ برای این کار سیستم های کتابخانه های عمومی را باز گذاشته ایم که افراد به صورت آزادانه در کتابخانه های عمومی به قفسه کتاب دسترسی داشته باشند .

این مسئول در خصوص نیم درصد درآمد شهرداری ها گفت: متاسفانه دراستان کرمان این قانون به طور کامل اجرا نمی شود.

اعلام برنامه های هفته کتاب در کرمان

حسین زاده شعار هفته کتاب را " ترویج کتاب، ترویج امید" عنوان کرد و ابراز داشت: کتاب، مسجد و محرم؛ کتاب،آگاهی و سبک زندگی؛ کتاب، فرهنگ و صنعت؛ کتاب، مدرسه دانشگاه و حوزه؛ کتاب، پدیدآورندگان، خادمان و پیشکسوتان حوزه نشر؛ کتاب، روستا و عشایر؛ کتاب و شهروند اسامی روزهای بیست و دومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.

وی برنامه های هفته کتاب را درسه سطح اعلام کرد و گفت: سطح اول شامل کتابخانه ها و برنامه هایی در سطح کتابخانه ها اعم از تبلیغات، اطلاع رسانی، نمایشگاه و مسابقات است.

این مسئول سطح دوم را شامل برنامه های شهرستان ها دانست و اذعان داشت: سطح سوم برنامه ها نیز مربوط به مرکز استان است.

وی دیدار از گلزارشهدا، دیدار با مسئولین را از جمله برنامه های هفته کتاب در استان کرمان دانست و افزود: آیین تجلیل از کتابداران نیز روز پنج شنبه در تالار کاخ واقع در هفت باغ علوی برگزار می شود .

این مسئول در پایان تصریح کرد: هفت تا هشت نفر کتابخوان نمونه کشوری داریم که یکی از نفرات برتر دراستان کرمان بنام سعیده قاسمیان ازشهرستان انار است و سه شنبه مراسم تجلیل از وی برگزار خواهد شد.