به گزارش خبرگزاری مهر، رسول فلاح نژاد با بیان اینکه با راه اندازی سکوهای B و C فاز 12 پارس جنوبی میزان تولید میعانات گازی افزایش می یابد، گفت: پس از آغاز به کار واحدهای جدید قادر خواهیم بود که در هر 10 تا 20 روز یکبار میعانات گازی صادر کنیم.

مجری طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی اظهار داشت: البته امکان دارد ظرفیت بارگیری را برای هر دفعه 2 میلیون بشکه و یا دفعات بارگیری را افزایش دهیم.

فلاح نژاد پیش از این گفته بود: آمادگی داریم که محموله 1.2 میلیون بشکه میعانات گازی بزرگترین فاز پارس جنوبی را در روزهای آینده صادر کنیم.

وی اظهار داشته بود: در حال حاضر واحد اول فاز 12 پارس جنوبی به ظرفیت تولید روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز و 40 هزار بشکه میعانات گازی راه اندازی شده است.

مجری طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای هر 30 روز یکبار از آمادگی صادرات میعانات گازی فاز 12 برخوردار هستیم.

فلاح نژاد ادامه داد: در حال حاضر صادرات میعانات گازی فاز 12 از طریق یک گوی شناور انجام می شود، اما پیش بینی شده است که پس از راه اندازی فاز 19 از گوی شناور آن فاز به عنوان گوی پشتیبان برای صادرات میعانات گازی فاز 12 استفاده کنیم.

اولین محموله میعانات گازی فاز 12 پارس جنوبی در اوایل تیرماه از طریق گوی شناور(spm)صادر شد.

رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت از کشورهای چین و امارات متحده عربی به عنوان مقصد کشتی های صادراتی میعانات گازی فاز ١٢ میدان گازی پارس نام برده است.

در اواخر اسفندماه سال گذشته، با بهره برداری از واحد اول فاز 12 پارس جنوبی، روزانه بیش از ١٢میلیون مترمکعب گاز طبیعی به شبکه سراسری تزریق شد.

با بهره برداری کامل از فاز 12 روزانه سه میلیارد فوت مکعب معادل 75 میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.

فاز 12 پارس جنوبی از نظر حجم کار، میزان سرمایه گذاری و تولید بزرگترین فاز منطقه گازی و نفتی پارس جنوبی به شمار می رود.