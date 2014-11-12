به گزارش خبرنگار مهر، محمد لگزیان بعدازظهر چهارشنبه در ششمین همایش ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تاكید بر مولفه های اسلامی كه در دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار كرد: امیدواریم در جریان این كنفرانس و با مشاركت های فعال اساتید و كار شناسان زمینه بهره گیری از مبانی علمی و تكنیك های مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای مبتنی بر شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و براساس معیارهای اسلامی به ویژه در كلان شهری مذهبی مشهد بیش از پیش مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
وی افزود: در همین راستا انتظار داریم و هم امیدواریم كه این كنفرانس فاخر بتواند بستر مناسبی فراهم كند و دستاوردهایی در جهت مشاركت همكاری هرچه بیشتر پژوهشگران و صاحب نظران دانشگاهی و مراكز علمی با مدیران و كارشناسان اجرایی در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری با هدف تعریف پروژه ها و اجرای پروژه های كاربردی و اساسی مورد نیاز شهر انجام دهد.
معاون طرح و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی ادامه داد: همچنین زمینه لازم جهت ارزیابی سیاست ها و استراتژی های توسعه شهری برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران و انتقال تجارب و درس های گذشته و یافتن سیاست ها و استراتژی های مطلوب منطبق بر شرایط روز جامعه و مبتنی بر الگوهای اصیل اسلامی مهیا شود.
وی در ارتباط با هدف این كنفرانس ملی اظهار كرد: امیدواریم در پایان این همایش شاهد شكل گیری زمینه های مناسب به منظور جلب مشاركت محققان از سایر كشورها و فراهم سازی بستری برای برقراری تبادل علمی و انتقال تجارب و به طور خاص با محققان سایر كشورهای اسلامی مهیا شود.
لگزیان اضافه كرد: همچنین با بهره گیری از قابلیت های فناوری های نوین درجهت افزایش و ارتقا سطح خدمات شهری به ویژه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمات آسان، ارزان و مطمئن و سریع برای رفاه شهروندان و نهایتا یك مدیریت كارآمد و پاسخگو و اثربخش در شهرمان فراهم شود.
همچنین در این مراسم دبیركل کنفراس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری بیان كرد: این كنفرانس با همكاری شورای شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری و با محوریت مركز پژوهش های اسلامی برگزار می شود.
براتعلی خاکپور افزود: شورای شهر مشهد در دوره چهارم در ارتباط با بحث های مدیریت و برنامه ریزی شهری رویكرد كاربردی و عملیاتی مباحث را مد نظر قرار داده و تلاش می كند با استفاده از نظرات كارشناسان مولفه های لازم برای مدیریت شهری را استخراج كرده و در اختیار مدیران شهری قرار دهد.
وی افزود: در سالهای ۸۵ تا ۹۲ به ترتیب تعداد مقاله های دریافتی ۲۲۰، ۲۸۰، ۳۸۵، ۵۳۰، ۴۵۰ بوده است كه در این همایش ۵۸۰ مقاله در۱۲محور ارائه شده که از این تعداد ۲۳۷ مقاله پذیرش شده است.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: در ارتباط با اهداف برگزاری ششمین كنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری بیان كرد:گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران وکارشناسان امور شهری کشوربرای تبادل اطلاعات و دیدگاه ها درباره شهر ایرانی–اسلامی، بهره گیری از یافته های جدید پژوهشی در راستای تحقق شهر ایرانی –اسلامی، کمک به شکل گیری شبکه های اطلاعاتی بین مراکز علمی و دستگاههای اجرایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و چالش ها در شهرها ی ایران با تاکید بر کلان شهر مذهبی مشهد از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.
وی گفت: شهر ایرانی-اسلامی، برنامه ریزی و مدیریت شهری، گردشگری مذهبی وزیارت، بافت های فرسوده و حاشیه نشینی از مهمترین محورهای ارائه مقالات به این همایش است.
ششمین کنفراس ملی برنامه ریزی ومدیریت شهری همزمان باهفته ی جهانی برنامه ریزی شهری به مدت یک هفته در مشهد برگزار می شود.