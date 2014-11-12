تزریق گاز نیتروژن به سکوی فاز ١٦ با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت نفت و گاز پارس، همزمان با فعالیت گسترده در بخش دریایی فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی توسط پیمانکاران داخلی، ردیف (ترین) سوم پالایشگاه این فاز هم اکنون به صورت کامل با گاز نیتروژن و گاز طبیعی (شیرین) تست و بر اساس برنامه ارائه شده این ترین تا پیش از رسیدن به حداکثر تولید از سکوی فاز ١٦، بزودی با گاز ترش و خشک فازهای ٦، ٧ و ٨ و ١٨ تست خواهد شد تا زمینه برای ورود گاز ترش از دریا فراهم شود.

تلاش می‌شود برای زمستان امسال حداقل ٤٠ میلیون مترمکعب گاز شیرین در سه واحد پالایشگاهی فاز ١٥ و ١٦ پارس جنوبی تولید شود، همچنین بتازگی فعالیتهای اولیه پیش راه اندازی واحد چهارم پالایشگاه فازهای ١٥ و ١٦ میدان گازی پارس جنوبی، مشتمل بر، سه واحد فرآورشی گاز ترش آغاز شده است.

هدف‌ از توسعه‌ فازهای ١٥و ١٦ تولید روزانه‌ ٥٦,٦ میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، ٧٥ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌،٤٠٠ تن‌ گوگرد و تولید سالیانه‌ ١,٠٥ میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ "LPG" (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ برای تامین‌ خوراک‌ واحدهای‌ پتروشیمی‌ است.

تاسیسات‌ دریایی‌ و ساحلی‌ این‌ فازها شامل، دو سکوی‌ حفاری‌ (هرکدام شامل‌ ١١ حلقه‌ چاه‌)، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ ٣٢ اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز به‌ طول‌ تقریبی ١١٥ ‌کیلومتر، دو خط‌ لوله‌ ٤,٥ اینچی‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌ به‌ طول‌ تقریبی‌ ١١٥ کیلومتر، واحدهای‌ شیرین‌سازی‌ گاز و سرویسهای‌ وابسته‌ است.

کنسرسیومی از شرکتهای ایرانی به رهبری شرکت آریا نفت شهاب مجری توسعه بخشهای خشکی و دریایی این پروژه هستند.

هم‌اکنون ٧٢ درصد گاز مصرفی کشور معادل روزانه ٣٠٠ میلیون مترمکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی تولید می‌شود، بر اساس پیش بینی های انجام شده، تلاش می شود امسال ١٠٠ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده شود، ضمن آن که حداکثر سال ٩٦ توسعه فازهای پارس جنوبی به اتمام خواهد رسید.