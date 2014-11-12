شعاع "ولایت" جغرافیا نمی شناسد/ قدرت امروز ایران نشأت گرفته از دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس لرستان وجود "ولایت" را سرمایه عظیمی برای جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: در سایه ولایت همه چیز ارزش و بها پیدا می کند و کشور ایران اعتبار، ارزش و پیشرفت خود را در سایه سرمایه ولایت به دست آورده است.

وی با اشاره به اینکه از زمان آدم تا خاتم بر سرمایه ولایت صحه گذاشته شده است افزود: ولایت همواره از بدو آفرینش تا ختم آن در زندگی انسان نقش آفرینی می کند و ولایت نه تنها در بعد سیاسی زندگی تاثیرگذار بوده بلکه در بعد زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز نقش کلیدی دارد.

سایه ولایت علاوه بر ایران بر سر دنیا حاکم است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از اسلام به عنوان یکی از سرمایه های معنوی کشور یاد کرد و بیان داشت: خداوند سرمایه های مادی و معنوی بی شماری را به بندگان خود عطا کرده است که سرمایه حیات، سلامتی و تندرستی، امنیت و اسلام جز سرمایه های معنوی زندگی هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان این مطلب که انسان بدون ولایت نمی تواند زندگی کند اضافه کرد: بهره مند شدن از ولایت هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم امکان پذیر است بi طوریکه امروز دنیا از ولایت متنعم است و سایه ولایت علاوه بر ایران بر سر دنیا حاکم است.

وی افزود: بشریت از پیامبران و ولایت متنعم هستند و غربی ها، شرقی ها و اروپاییان هم از ولایت بهره می برند لذا شعاع برکات و آثار ولایت جغرافیا نمی شناسد و در محدوده جغرافیایی قرار نمی گیرد.

قدرت امروز جمهوری اسلامی ایران نشات گرفته از دفاع مقدس است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود دفاع مقدس و وجود شهدا را سرمایه دیگری برای کشور خواند و گفت: دفاع مقدس بزرگترین سرمایه ای است که امروز ملت ایران در اختیار دارد بطوریکه این سرمایه عظیم به ما قدرت و اعتماد به نفس می دهد.

حجت الاسلام میرعمادی در اینباره افزود: دفاع مقدس به ما قدرت ایستادگی در برابر زورگویی های استکبار جهانی، اشرافیت، جاهلیت و ظلم ستیزی را داد بنابراین قدرت امروز جمهوری اسلامی ایران نشات گرفته از دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: اگر امروز در مذاکرات هسته ای با قدرت حرف می زنیم این امر به پشتوانه دفاع مقدس صورت گرفته و استقامت جانانه دیروز رزمندگان اسلام سبب ایستادگی امروز ما در برابر زورگویان عالم است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بزرگترین وظیفه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس را حفظ سرمایه دفاع مقدس دانست و عنوان کرد: البته حفظ این وظیفه سنگین تنها بر دوش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیست بلکه همه مردم بایستی برای حفظ ارزش های دفاع مقدس تلاش کنند.

وصیت نامه شهدا گنجینه هدایت و راهگشای امروز ما هستند

حجت الاسلام میرعمادی همچنین وصیت نامه شهدا را یکی دیگر از سرمایه های مملکت دانست و تصریح کرد: وصیت نامه شهدا گنجینه هدایت و راهگشای امروز ما هستند ولی به راستی چه مقدار درباره وصیت نامه شهدا سرمایه گذاری شده و چه تعداد کتاب از خاطرات شهدا و رزمندگان تالیف شده است.

وی یادآور شد: همانطور که مفاهیم و محتوای آیات قرآنی با زبانی ساده ولی عمیق بیان شده اند وصیت نامه شهدا نیز با لسانی مبین بیان شده ولی محتوایی عمیق دارند لذا بایستی از این سرمایه ها استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: دوره دفاع مقدس دوره ای بود که تاثیرگذاری آن برای همیشه باقی خواهد ماند بطوریکه طراحی های عملیات های دفاع مقدس ما برترین طراحی های عملیات نظامی دنیا هستند.

حجت الاسلام میرعمادی دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران را مانند قیام امام حسین(ع) برای همه ادوار تاثیرگذار دانست و افزود: دفاع مقدس ما ریشه در قیام عاشورا دارد و تاثیر آن برای همیشه باقی خواهد ماند.

نباید بگذاریم غبار بر چهره خورشید دفاع مقدس بنشیند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این بنیاد تا کنون کارهای زیادی انجام داده است ولی با توجه به اینکه تداوم انقلاب و نظام به حفظ آثار دفاع مقدس بستگی دارد این اقدامات رضایت بخش نیست بطوریکه خیلی از کارها در این زمینه روی زمین مانده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: برای کار در حوزه دفاع مقدس بایستی به عظمت دفاع مقدس کار را ببینیم نه به اندازه فکر خود و نباید بگذاریم غبار بر چهره خورشید دفاع مقدس بنشیند تا همگان از شعاع این نور استفاده کنند.

حجت الاسلام میرعمادی بر پیگیری اقدامات لازم برای راه اندازی موزه دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: این کار در بسیاری از استانهای دیگر انجام شده است و بایستی در لرستان نیز کار دنبال شود تا مردم بتوانند هر چه بیشتر از آثار و سرمایه های دفاع مقدس استفاده کنند.