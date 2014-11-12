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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۰۷

انجم روز:

امنیت در حوزه داخلی بسیار مطلوب است/ لزوم حراست از منابع طبیعی

امنیت در حوزه داخلی بسیار مطلوب است/ لزوم حراست از منابع طبیعی

جیرفت - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان جیرفت امنیت در حوزه داخلی را بسیار مطلوب عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی انجم روز در همایش مسئولین حراست ادارات کل منابع طبیعی منطقه یک کشور که در جیرفت برگزار شد، اظهار داشت: امروزه اقتدار نظام اسلامی در دنیا ثابت شده و این امر در سایه ولایت و ایمان و اتحاد مردم حاصل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه داخلی نیز امنیت بسیار خوب است و صیانت از ارزشهای نظام و اهداف سازمانها و ادارات دولتی با همکاری و تلاش نیروهای حراست محقق می شود که اداره منابع طبیعی  ازاین قاعده مستثنی نیست.

این مسئول قضایی افزود: اداره منابع طبیعی نقش حاکمیتی نیز دارد و می تواند در حراست از منابع طبیعی و خدادادی که متعلق به دولت است نقش مهمی ایفا کند و این به تنهایی کافی نیست؛ چنانچه نمایندگان حقوقی فعال و با انگیزه پیگیر مسائل شوند موفقیت حاصل می شود .

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت گفت: سازمانی موفق است که  دارای نیروی حراستی خلاق با انگیزه و با پشتکار باشد که مشکلات و تعدیات و تعرضات را گزارش داده و ادارات حقوقی فعال با طرح دعوی به موقع دفع خطر و ضرر کنند.

شایان ذکر است در این همایش مسئولین حراست ادارات منابع طبیعی استانهای تهران، سمنان، خراسان رضوی، کردستان، آذربایجان، گیلان، قم، یزد، اصفهان، هرمزگان و چند استان دیگر حضور داشتند.

کد مطلب 2420026

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