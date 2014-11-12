یک سارق مسلح در شیراز اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز با بیان اینکه معدوم مجید – غ به اتهام محاربه از طریق سرقتهای مسلحانه متعدد و تشکیل باند سرقت، زمینه ناامنی را فراهم ساخته بود، پس از دستگیری، جرم وی در خصوص قتل یک نفر و جرح عمدی دو نفر با اسلحه گرم، چندین فقره آدم ربایی، جعل عنوان و حمل و نگهداری و استفاده غیرمجاز از سلاح جنگی، شوکر، اسپری و دستبند محرز شد.

قاضی کورش زارعی افزود: این مجرم سابقه دار چند فقره آدم ربایی وسرقت مسلحانه اتومبیل، سرقت مسلحانه از طلافروشی و قتل صاحب طلافروشی را در پرونده خود داشت که پس از رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به اتهام محاربه و افساد فی الارض به مجازات اعدام در ملاء عام محکوم شد.

وی افزود: حکم این مجرم سابقه دار همچنین در شعبه 16 دیوان عالی کشور تأیید و پس از صدور مجوز اجراء توسط ریاست معظم قوه قضاییه صبح امروز در محل ارتکاب جرم و در ملاء عام به دار مجازات آویخته شد.

سرپرست دادسرای انقلاب شیراز با بیان اینکه اجرای این احکام درس عبرتی برای مخلان نظم و امنیت عمومی خواهد بود خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی با افرادی که امنیت جامعه را دستمایه اهداف شوم خود قرار می دهند برخورد قاطع و جدی خواهد داشت و امنیت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است.

قاضی زارعی هشدار داد: افرادی که با اقدامات مجرمانه خود متعرض جان و مال و نوامیس مردم می شوند با برخورد شدید و قاطع دستگاه قضایی و انتظامی رو به رو خواهند شد و سرانجام چنین اقدامات مجرمانه ای اجرای حدود الهی خواهد بود.