اجرای طرح "سباح" در مدارس لرستان با کمبود اعتبار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی ظهر چهار شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی خرم آباد در محل فرمانداری اظهار داشت: به دلیل کمبود اعتبار اجرای طرح سباح در سطح مدارس لرستان متوقف شده است.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰ بیش از ۴۵۸ میلیون تومان برای اجرای این طرح ما بدهکار شده ایم عنوان کرد: از این میزان بدهی بیش از ۲۱۰ میلیون تومان آن مربوط به استخرهای اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان است.

معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه برای اجرای این طرح در سطح مدارس خرم آباد نیازمند احداث استخر به خصوص در منطقه گلدشت این شهرستان هستیم افزود: در این راستا در این منطقه پروژه ای به عنوان هنرستان تربیت بدنی المپیک تعریف شده که برای تخصیص اعتبارات باید در اولویت قرار گیرد.

بهرامی با بیان اینکه در حال حاضر طرح سباح به صورت خودگردان در سطح دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس استان در حال اجرا است گفت: ما بقی طرحهای حوزه ورزش دانش آموزی استان نیز به صورت فعال در حال اجرا هستند.

۲۲ پروژه آموزشی در خرم آباد در حال اجرا است

رئیس اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خرم آباد از در دست اجرا بودن ۲۲ پروژه آموزشی در سطح این شهرستان خبر داد.

داریوش ملک پور نیز در جلسه شورای برنامه ریزی خرم آباد در محل فرمانداری اظهار داشت: طی امسال اجرای ۲۲ پروژه آموزشی در سطح شهرستان خرم آباد آغاز شده است.

وی بیان داشت: این پروژه های آموزشی شامل پنج پروژه مدرسه ۱۸ کلاسه، یک مجتمع فرهنگی و آموزشی و ... است.

رئیس اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خرم آباد با اشاره به پیشرفت فیزیکی این تعداد پروژه آموزشی تصریح کرد: در مجموع متوسط پیشرفت فیزیکی این ۲۲ پروژه آموزشی بیش از ۹۵ درصد است.

ملک پور با بیان اینکه از این پروژه ها تعدادی تا دهه فجر امسال آماده افتتاح خواهند بود افزود: در مجموع اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این تعداد پروژه آموزشی در خرم آباد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

وی همچنین از انجام اقدامات لازم از سوی نوسازی مدارس برای ایجاد زیرساختهای لازم خدماتی گاز، برق و آب برخی مدارس سطح شهرستان خرم آباد خبر داد.